Rundherum fest eingezäunt: So präsentiert sich aktuell der Bolzplatz in Oesbern, früher die Kult-Feierstätte für junge Maiwanderer - und für die Polizei in Menden die Problemzone Nummer 1. Der Platz wurde 2018 nach Ausschreitungen im Vorjahr erstmals gesperrt.

Party-Platz gesperrt Maiwandern in Menden: Polizei und Ordnungsamt vorbereitet

Menden. Der Bolzplatz in Oesbern ist eingezäunt, der Lohsiepen wird gesperrt: Maiwandern in Menden beschäftigt Polizei und Ordnungsamt. Wo was los ist.

Der kommende 1. Mai soll ein schöner, sonniger Tag werden – beste Voraussetzungen also für die Maiwanderer. Mit eher gemischten Gefühlen sehen dagegen die Ordnungskräfte der Stadt dem Feiertag entgegen, auch wenn Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt sagt: „Ich freue mich über jeden und jede, die am 1. Mai loswandern!“

Ordnungskräfte: Einsatz gegen Gewalt, brisante Verkehrslagen, Vermüllung oder Wildpinkeln

Der 1. Mai 2022: Ordnungsamt und Sicherheitsdienst nehmen die Maiwanderer in Oesbern in Empfang. Die Lage blieb damals ruhig, Zwischenfälle gab es kaum. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Zugleich wollen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen aber im ganzen Stadtgebiet präsent sein. Denn viele Menschen auf den Straßen und Wegen, das kann auch viel Arbeit für die Ordnungshüter bedeuten: Von brisanten Verkehrslagen und womöglich feiernden Jugendlichen auf dem – bereits gesperrten – Bolzplatz in Oesbern, wo es schon tätliche Auseinandersetzungen gab, über große Gruppen, die sich wieder auf dem Oesberner Kreisel niederlassen wollen, bis hin zu unappetitlichen Begleiterscheinungen wie der Vermüllung von Anliegergärten oder dem Wildpinkeln. „So wie alle Menschen das Recht haben zu wandern, haben alle Anlieger das Recht darauf, dass ihre Gärten in Ordnung bleiben und auch am 2. Mai noch Zäune haben“, sagt Schmidt.

Bolzplatz Oesbern: Am 1. Mai Betretungsverbot auf einstiger Kult-Feierstätte

Auch Partys auf dem Oesberner Kreisverkehr, hier ein Foto aus 2019, soll es in diesem Jahr nicht mehr geben. Damals feierten dort mehrere hundert Jugendliche. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Auf dem mittlerweile vollständig umzäuntenBolzplatz in Oesbern herrscht Betretungsverbot, betont Manuela Schmidt. Bereits im letzten Jahr gab es dort ein Partyverbot und entsprechende Kontrollen, davor war es wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang ohnehin sehr ruhig. Unmittelbar davor, im Februar 2020, hatte die Junge Union Menden die Forderung nach Wiedereröffnung des Bolzplatzes erhoben. Die Mendener Stadtverwaltung sollte Konzepte zur kontrollierten Öffnung ab 2021 ausarbeiten, mit Sicherheitsdienst, kostenpflichtigen Toiletten und vielen Müllbehältern. Jugendliche Wandergruppen dürften nicht pauschal als Unruhestifter abgestempelt werden. Daraus wurde nichts.

Auch der Kreisel in Oesbern soll nicht wieder von Feiernden in Beschlag genommen werden. „Wir müssen und wir werden verhindern, dass erneut im Straßenraum Party gemacht wird“, zeigt sich Manuela Schmidt entschlossen.

Mit Baken abgesperrt wird nach den Worten ihres stellvertretenden Teamleiters Thomas Schröder deswegen auch der Zugang vom Lohsiepen auf den Oesberner Weg. „Dort hat es in den letzten Jahren brenzlige Situationen gegeben, wenn Bollerwagen-Kapitäne auf die Fahrspuren der Autos ausweichen wollten. Die Maiwanderer müssen dort jetzt den parallel zur Straße führenden Wanderweg benutzen.“

Bier, Würstchen, Open-Air-Kino: Wo Maiwanderer in Menden entspannen können

Wie immer wird es für alle Maiwanderer im ganzen Mendener Stadtgebiet auch Stationen zur Erfrischung und Erholung geben, wo Mendener Vereine darauf hoffen, mit Kaltgetränken und Bratwürstchen etwas für ihre Vereinskasse tun zu können.

Das soll etwa im Bürgerbad Leitmecke der Fall sein, wo am 1. Mai auch die Saison beginnt.

Im BSB-Heim am Hünenköpfchen lädt der Bürger-Schützenbund Menden von 1904 am alle Wanderer und Freunde des BSB ab 11 Uhr in den Biergarten. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

In der Apricke führt der diesjährige Hüingser „Bier-Floh-Lauf“. Das treffende Motto: „Bier holen ist auch Bewegung!“

Bei den Angelsportlern des ASV „Frühauf“ im alten Biebertal-Freibad findet wieder das Maifest der Lendringser Angler statt. Willkommen ist am 1. Mai jede(r). Für alle gibt’s dort kühle Getränke, Bratwurst vom Grill, und geräucherte Forellen, so lange der Vorrat reicht. Beginn ist um 10 Uhr.

Beliebt als Anlaufpunkt ist auch der Alte Hammer in Oberrödinghausen.

Zum Maibaumfest lädt die IGB (Initiativgemeinschaft Bösperde) ein! Die Bewirtung erfolgt durch die Bösperder Vereine. Beginn ist um 11.30 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf dem Maroeuiler Platz in Bösperde. Dann gibt’s gibt erfrischende Getränke vom Verein der Gemeinschaft der Freunde Maroeuil wie auch Kaffee und Kuchen vom Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde Maria Magdalena Bösperde, aber auch eine leckere Bratwurst vom Grill, serviert von der DJK Bösperde oder leckeren Fisch vom Angelverein ASV Bösperde-Halingen

Und wer nach der Wanderung entspannen möchte, kann abends noch einmal ins Sauerland-Autokino auf das Gelände von Rheinkalk in Oberrödinghausen fahren. Dort gibt’s den Film „Einfach mal was Schönes“ zu erleben. Einlass ist bis 20.30 Uhr. Ticketverkauf auf www.sauerland-kino.de. Pro Auto (2 Personen) kostet eine Karte 16 Euro. Auf dem großen Platz auf dem Gelände des Kalkwerks Hönnetal gibt es kühle Getränken auch Nachos und Popcorn. Es wird empfohlen warme Kleidung und Decken mitzubringen, wenn es kälter werden sollte.

Bereits am 30. April geht es vorab auch zum „Tanz in den Mai“: Hierzu laden zum Beispiel die Fröndenberger Adlerschützen Jung und Alt in die Schützenhalle Hohenheide mit DJ David ein. Veranstaltungsbeginn 20 Uhr, Eintritt ab 16, ein Ticket an der Abendkasse kostet 10 Euro.

