Makler in Menden: Ein Job, ganz anders als im Fernsehen

Menden. Kaan Öztürk aus Menden macht eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Der Job sei vielseitig – und ganz anders als in seiner Vorstellung.

Luxus, Glamour und Champagner im Überfluss. Wer an Makler denkt, hat oft ein extravagantes Bild vor Augen. Große Villen, die sich reiche Menschen ansehen und per Handschlag den teuren Deal bestätigen, bevor schließlich mit den Kristallgläsern angestoßen wird. Bestenfalls natürlich unter Palmen. Palmen hat auch Menden zu bieten. Der Rest sieht in der Kleinstadt-Realität doch etwas anders aus. Anders muss aber nicht schlechter sein. Das hat Immobilienkaufmann-Azubi Kaan Öztürk gelernt. „Der Job ist viel umfangreicher.“

Als Makler mitten in Menden

Seit rund einem Jahr gibt es die Mendener Immobilienfirma von Patrick Schulte an der Balver Straße. Von Beginn an dabei ist auch der 28 Jahre alte Kaan Öztürk. Er beendet hier seine Ausbildung, die er in einem Schwerter Betrieb begonnen hat. Jetzt steht er kurz vor der Abschlussprüfung und will dann als Makler durchstarten. Aber ist er mit 28 Jahren nicht ungewöhnlich „alt“, um jetzt erst die Ausbildung zu beenden? Dass Kaan Öztürk mehrere Anläufe gebraucht hat, um einen Job zu finden, der ihn erfüllt, daraus macht er kein Geheimnis. Erst war er bei der Telekom, dann hat er sein Fachabi nachgeholt und bei einer Versicherung im kaufmännischen Bereich angefangen. In der Probezeit trennen sich die Wege, Kaan Öztürk wurde arbeitslos. Er nutzte die Zeit, um nachzudenken und sich neu zu sortieren. Was will ich eigentlich wirklich machen? Damals liest er ein Buch über Reichtum und wird auf die Immobilienbranche aufmerksam. Er nimmt Kontakt zu einer Immobilien-Firma auf, arbeitet probeweise und beginnt die Ausbildung.

Familiäres Umfeld sorgt für Wohlfühlatmosphäre

Dennoch stellt er schnell fest, dass seine Vorstellung und die Realität voneinander abweichen. Der Job bringt mehr mit sich, als nur hübsche Wohnungen und Häuser zu präsentieren. Verwaltungsaufgaben, Finanzierungen und Bewertungen von Immobilien gehören genauso dazu wie das Schreiben von Exposés oder der Umgang mit Kunden. „Das sind interessante Bereiche“, sagt der Mendener, der sich bei der Firma Credere wohlfühlt. Er selbst sieht sich dennoch eher direkt am Kunden als Makler. Darauf will er sich nach seiner Ausbildung auch fokussieren. Entsprechende Absprachen habe er mit seinem Chef bereits getroffen. „Wir sind hier ein kleines Team mit vier Leuten. Wir haben ein freundschaftliches, fast familiäres Verhältnis“, sagt Kaan Öztürk. „Mit Menschen umzugehen, ist auf jeden Fall mein Ding.“

Von neun bis 18 Uhr ist Kaan Öztürk im Einsatz, inklusive einer Stunde Mittagspause. Seine Tage beginnen in der Regel mit Büroarbeit, Mails und Absprachen. Anschließend geht es auf Außentermine, etwa Besichtigungstermine mit potenziellen Mietern oder auch zur Begutachtung von Schadensfällen, wie nach dem Hochwasser. Wie entscheidet Kaan Öztürk, welcher Mieter geeignet ist und welcher nicht? „Ich entscheide es meist nach dem persönlichen Kontakt und dem Auftreten der Person“, sagt Kaan Öztürk. Aber auch Alter und Familienstand spielen eine Rolle bei der Auswahl. „Ich würde keinen 20-Jährigen in ein Haus mit Ü50 setzen.“ Natürlich müsse man bei Absagen auch mit dem Frust der Menschen umgehen können. „Aber ich entscheide mich nie gegen jemanden, sondern nur für eine andere Person.“ Oft gebe es auch aufgrund von Förderrichtlinien klare Vorgaben, wer für eine Immobilie infrage kommt – und wer nicht.

Jungen Menschen, die unsicher sind, was genau sie werden wollen, rät Kaan Öztürk sich auszuprobieren und Praktika zu machen. Die Immobilienbranche habe Zukunft und biete viele Möglichkeiten. Auch seine Work-Life-Balance sei gut. „Es ist wichtig Arbeit und Privates zu trennen“, sagt er. Wenn er über seine Zukunft nachdenkt, dann träumt er von eigenen Immobilien und davon, ortsunabhängig auf der ganzen Welt zu arbeiten. Ob das klappt? Die Zeit wird es zeigen. Jetzt stehen erst einmal die Prüfungen an.

Daten zum Unternehmen:

Credere Immobilien, 4 Mitarbeiter, 1 Standort

Branche Immobilienverwaltung und -vermittlung

Tarif: Keine Tarifbindung

Arbeitszeit: 40 Stunden Woche, flexible Arbeitszeiten

Arbeitsplatz: modernes Büroumfeld; Home-Office nach Absprache

Kooperation: keine

Benefits: kostenloses Obst und Getränkem betriebliche Altersvorsorge, Sachbezugskarte

Weiterbildungen: nach Wunsch und Bedarf

Weitere Besonderheiten: -

Credere GmbH, Balver Straße 92, 58706 Menden, info@credere.gmbh, +49 (0)2373 981 971 - 0

