Mann (36) entblößt sich in Menden vor Altenheim

Menden. Ein Mendener hat sich nachmittags vor einem Altenheim in Menden vor mehreren Bewohnern entblößt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn.

Ein 36-jähriger Mendener hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, in einem Altenheim am Veilchenweg im Eingangsbereich vor zwei Bewohnern entblößt.

Die eingesetzten Polizisten trafen den Mann vor dem Gebäude an. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde der Mann durch einen Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Menden in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen einer exhibitionistischen Handlung.

