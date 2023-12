Mann rastet im Supermarkt aus und übernachtet bei Polizei

Menden Ein Mann hat in Menden Alkohol aus einem Laden gestohlen. Die Nacht musste er in Gewahrsam verbringen.

Ein 37-jähriger aus Menden hat am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr mehrere Flaschen Alkohol aus einem Supermarkt an der Walramstraße gestohlen. Die Nacht verbrachte er in Gewahrsam.

Aber von vorn: Ein Ladendetektiv sprach den Mann an, als er durch den Kassenbereich ging. „Der 37-Jährige reagierte unmittelbar aggressiv und schubste den Detektiv zur Seite. Dem Ladendetektiv gelang es dennoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten“, so die Polizei.

Gegen ihn wird unter anderem wegen eines räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Polizei

Doch auch den Polizisten gegenüber zeigte sich der Dieb in der Folge weiter aggressiv. Unter anderem bedrohte er die Polizisten. Außerdem spuckte er und sperrte sich gegen eine Fesselung. Der alkoholisierte 37-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. „Gegen ihn wird unter anderem wegen eines räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt“, so die Polizei weiter.

