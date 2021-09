Mann wird in Menden gleich zweimal zum Diebstahl-Opfer

An der Kolpingstraße in Menden will ein Mann zum Diebstahl-Opfer geworden sein. Das berichtet er der Polizei.

An der Kolpingstraße in Menden wird ein Mann nach eigenen Angaben am frühen Samstagmorgen gleich zweimal bestohlen. Das berichtet die Polizei.

Am Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr wurde laut Polizei an der Kolpingstraße ein schwarzer E-Scooter gestohlen. Das Fahrzeug stand an einem Fahrradständer vor einem Café. Der Besitzer saß in dem Lokal. Dort wurde ihm nach seinen Angaben ein schwarzes iPhone 11 gestohlen. Als er nach draußen ging, war auch der Roller weg.

