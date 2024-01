Personal Mehr Geld für Stelle, die in Fröndenberg niemand haben will

Fröndenberg Seit Monaten schifft die Fröndenberger Bauverwaltung führungslos durch Projekte. Wie man die Führungskrise in den Griff bekommen will.

Ein Chefposten im Fröndenberger Rathaus soll dafür sorgen, dass ein Personalengpass zeitnah beseitigt wird. Denn: Seit Monaten muss das Bauamt ohne Fachbereichsleiter auskommen. Die CDU befürchtet ein Schreckensszenario. Mehr Geld und Befugnisse sollen das nun ändern. Was geplant ist.

Personalverschleiß im Fröndenberger Bauamt

Grundsätzlich zählt das Bauamt zu den wichtigsten Abteilungen einer Stadtverwaltung. Gerade in Zeiten, da große Veränderungen anstehen: Umbauten von Schulen, Verkehrsprojekte, Neubau von Feuerwehrgerätehäusern, Innenstadtumgestaltung. Die Liste der Aufgaben ist lang. In Fröndenberg - so scheint es - ist der Posten allerdings nicht gerade beliebt. Der Personalverschleiß in den vergangenen Jahren sorgt dafür, dass die Politik einlenkt und die Stelle attraktiver machen will: Mit mehr Geld und mehr Befugnissen.

Die Personalrochade seit dem plötzlichen Ausscheiden des langjährigen Bauamtschefs Martin Kramme Ende 2020 ist beachtlich: Sein Nachfolger Stephan Rach reichte nach bereits fünf Monaten wieder die Kündigung ein; und auch Tim Stein hielt es nur gut ein Jahr im Fröndenberger Rathaus aus. Mittlerweile ist der Posten seit Monaten unbesetzt. „Die CDU-Fraktion ist der Auffassung, dass dieser ,Knoten‘ nur mit einer unseres Erachtens gerechtfertigten Aufwertung des Aufgabengebietes durchschlagen werden kann.“ Die Befürchtung der Christdemokraten: Im schlimmsten Fall müsse die Ruhrstadt 2024 schwierigste Aufgaben abarbeiten - ohne einen entsprechenden Bauamtschef, der koordiniert und leitet. Der Antrag der CDU ist mittlerweile im Rat durchgewunken worden. Die Ausschreibung für einen Technischen Beigeordneten steht bevor.

Dreigestirn im Verwaltungsvorstand

„Gemeinsam mit der Bürgermeisterin und dem ersten Beigeordneten bilden Sie den Verwaltungsvorstand, entwickeln und verantworten gemeinsam die strategische Ausrichtung der Stadtverwaltung und setzen die Ideen und Konzepte in Ihrem Zuständigkeitsbereich selbständig um“, heißt es in der Stellenausschreibung der Fröndenberger Verwaltung. Hinzu kommt, dass die Stelle nicht einfach nachbesetzt wird, sondern an ein Wahlamt geknüpft ist für die Dauer von acht Jahren. Heißt: Die Verwaltung schlägt dem Rat einen Bewerber oder eine Bewerberin vor und das Gremium muss abstimmen.

Ausgeschrieben werden soll die Stelle nach der kommenden Sondersitzung am 31. Januar. Aufgabe des neuen Beigeordneten und Bauamtsleiters wird es demnach sein, die „städtebauliche Weiterentwicklung und zukunftsorientierte Profilierung der Stadt als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort“ voranzubringen. Aber auch die „Repräsentation und Vertretung des Geschäftsbereichs gegenüber Politik, Behörden, Öffentlichkeit und Externen“ zählt zu den Aufgaben des Neuen oder der Neuen. Doch zu den Verpflichtungen zählen auch finanzielle Anreize. Die Besoldungsgruppe wird von A14 (4872 Euro in der ersten Stufe) auf A15 (5628 Euro in der ersten Stufe) angehoben. Dass der finanzielle Anreiz nicht zu vernachlässigen ist, lag vor allem für die Christdemokraten auf der Hand: „Wegen der vorherrschenden Personalknappheit nicht nur im öffentlichen Dienst befindet sich die Stadt Fröndenberg in einer Konkurrenzsituation mit dem Umland, das zeigen die bisher gescheiterten Ausschreibungsergebnisse.“ Zur Einordnung: Der Posten ist seit September 2023 vakant. Die Bewerbungsfrist soll bis März 2024 laufen.

