Mehr Notrufe: Neue Stellen für Leitstelle des Kreises

Menden/Märkischer Kreis. Mehr Personal für die Kreisleitstelle: Dafür hat der Kreistag gestimmt. Doch das ist nicht die einzige wichtige Entscheidung.

Wichtige Entscheidungen, die den gesamten Märkischen Kreis betreffen, hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung getroffen. So bekommt die Kreisleitstelle beispielsweise acht zusätzliche Stellen und sowie drei Stellen für den Rettungsdienst. Grund dafür ist die enorm gestiegene Anzahl an Notrufen, die bearbeitet werden müssen.

Aber auf der umfangreichen Tagesordnung des Kreistages standen neben der Haushaltsverabschiedung für 2024 und der Entscheidung über den Rettungsdienst noch weitere, wichtige Themen – darunter auch das Deutschlandticket und die Kreismuseen.

Haushalt: 775 Millionen Euro

Weit mehr als vier Stunden tagten die Politiker im Kulturhaus Lüdenscheid. Im Fokus stand dabei der Haushalt 2024, der mit einem Gesamtvolumen von 775 Millionen Euro mehrheitlich verabschiedet wurde.

Rettungsdienst: Zahl der Notrufe stark gestiegen

Einstimmig fiel der Beschluss, zusätzliche acht Stellen für die Kreisleitstelle sowie drei weitere Stellen für den Rettungsdienst in Herscheid zu schaffen. Die Fraktionen waren sich einig, dass zusätzliches Personal erforderlich ist, um Notrufe und Einsätze entsprechend den rechtlichen Vorgaben bearbeiten zu können.

Die Zahlen sprechen laut Kreissprecher Alexander Bange eine deutliche Sprache: Im Zeitraum von 2019 bis 2022 seien die Notrufe bzw. Anrufe für die Notfallrettung von circa 27.700 auf etwa 36.800 jährlich (+ 33 Prozent) sowie im Krankentransport von 10.800 auf etwa 14.300 (+ 32 Prozent) gestiegen. Anrufe im Bereich des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung haben um 38 Prozent zugenommen (von 5000 auf 6900), sonstige Anrufe und Vermittlungstätigkeiten sogar um 141 Prozent (etwa 35.600). Die hohen Zahlen habe die Kreisleitstelle des Märkischen Kreises längst nicht exklusiv. Ähnliche Steigerungen gebe es auch in benachbarten Kreisleitstellen.

Eine gutachterliche Berechnung habe ergeben, dass zur Bearbeitung der gestiegenen Fallzahlen acht Stellen zusätzlich für die Kreisleitstelle benötigt werden. Sechs entfallen dabei auf die Disposition der An- bzw. Notrufe (bislang 36 Mitarbeiter im 24-Stunden-Dienst), eine Stelle auf eine Praxisanleitung (Aus- und Weiterbildung der vorhandenen Disponenten sowie Schulung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter) und eine Stelle auf die Technik der Kreisleitstelle (Administration Leitsystem, Datenpflege und technischer Dienst – bislang fünf Mitarbeiter). Ein weiteres Gutachten der Fahrzeugvorhaltung in der Notfallrettung sehe zur bedarfsgerechten Abdeckung einen zusätzlichen Tages-Rettungswagen (RTW) in Herscheid vor. Für die Besetzung werden demnach zwei weitere Notfallsanitäter und ein Rettungssanitäter benötigt. Im Gegenzug werde der dort aktuell stationierte Notfall-Krankentransportwagen abgezogen und als Krankentransportwagen in der Rettungswache Rosmart (Zentralstandort) eingesetzt, erklärt Alexander Bange weiter.

Deutschlandticket vergünstigt für bedürftige Menschen

Der Kreistag beschloss darüber hinaus einstimmig, bedürftigen Menschen ein vergünstigtes Deutschlandticket anzubieten. Das Ticket wird seit dem 1. Januar 2024vorerst bis April zum Preis von 39 Euro anstatt des regulären Preises von 49 Euro angeboten.

Berechtigt dafür sind unter anderem Personen, die Leistungen nach dem Arbeitslosengeld II, dem Bürgergeld oder zur Grundsicherung im Alter erhalten. Ob es über den April hinaus zu einer Fortsetzung kommen wird, sei noch unklar. Das werde Thema im Kreistag im März 2024 sein. Entscheidender Punkt ist hierbei, ob Land und Bund die Finanzierung weiterhin vollständig übernehmen.

Kreismuseen haben einen Tag weniger geöffnet

Mehrheitlich (bei 14 Gegenstimmen und drei Enthaltungen) entschied der Kreistag, dass die Museen der Burg Altena und das Deutsche Drahtmuseum in den Wintermonaten vom 9. Januar bis 22. März 2024 einen Tag weniger als gewohnt geöffnet bleiben. Die Maßnahme bringe Kosteneinsparungen in Höhe von rund 17.500 Euro. Neben dem traditionell geschlossenen Montag, werden die Museen der Burg Altena und das Deutsche Drahtmuseum in dem genannten Zeitraum nun auch dienstags für Besucher zu bleiben.

Arbeitskreis Finanzen gegründet

Darüber hinaus setzte der Kreistag mit Mehrheit durch, dass im kommenden Jahr ein „Arbeitskreis Finanzen“ gegründet wird. Den Antrag hatten die Fraktionen von SPD und CDU gemeinsam eingebracht. Ziel des Arbeitskreises ist es, sich insbesondere mit haushaltssichernden Maßnahmen zu befassen. Dem Gremium gehören Mitglieder der Kreistagsfraktionen an. Arbeitsergebnisse und Vorschläge werden dann als separater Tagesordnungspunkt in Sitzungen des Kreisausschusses behandelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden