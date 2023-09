Mehrere Tatorte in Menden: Diebe werfen Autoscheiben ein

Wie auf diesem Symbolbild haben unbekannte Täter an vier Tatorten in Menden Autoscheiben eingeschlagen, um an Beute zu kommen.

Menden. Gleich drei Autobesitzer stehen in Menden fassungslos vor ihren Autos: Die Scheiben sind eingeschlagen, um an Wertgegenstände zu kommen.

In der Nacht zum Samstag sind in Menden mehrere Autoscheiben eingeworfen worden. Das berichtet die Mendener Polizei, die jetzt auch nach Zeugen sucht. Am Elsa-Brändström-Weg entdeckte der Fahrer eines Hyundai i10 am Samstagmorgen seine zerstörte Seitenscheibe. Unbekannte hatten das Fahrzeug danach durchwühlt, jedoch offenbar nichts Verwertbares gefunden.

Liethen, Promenade, Windthorst- und Gartenstraße: Überall rabiates Vorgehen

An der Unteren Promenade waren ein grauer Toyota Corolla und ein schwarzer Kia ceed Kombi betroffen. Im Toyota lag etwas Kleingeld, das die Täter mitgehen ließen. Aus dem Kia wurde nichts gestohlen. An der Windthorststraße traf es einen blauen Golf, in dem die rabiaten Diebe ebenfalls keine Beute machten. Und eine Nacht später ist an der Gartenstraße ein weiß-schwarzen Skoda Kamiq an der Reihe.

Vor dreieinhalb Jahren hatte es eine ganze Serie von Auto-Aufbrüchen in Menden gegeben. Sie endete erst, als der Täter endlich gefasst war.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, melde sich unter der Rufnummer 90990 auf der Mendener Wache.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden