Melanie Freier lebt ihren Boutique-Traum

Lendringsen. Einen mutigen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt hat Melanie Freier gemacht. Mit der Eröffnung ihrer Boutique wurde ein Traum Realität.

Mit einem fröhlichen Lächeln begrüßt Melanie Freier die Menschen, die ihr Modegeschäft an der Lendringser Hauptstraße betreten. Wer die „Boutique für dich“ betritt, fühlt sich willkommen – und das liegt vor allem an der herzlichen Art der Frau, die sich mit der Eröffnung dieses Ladens am 3. September 2022 einen Traum erfüllte. Melanie Freier (42) hat einen Schritt gewagt, den die meisten anderen Frauen möglicherweise eher nicht gewagt hätten – und das unter durchaus schwierigen Rahmenbedingungen.

Dass sie mal eine Boutique eröffnen würde, war alles andere als vorgezeichnet. Sie ist gelernte Arzthelferin und Mutter von vier Kindern. „Ich war vor allem Mutter und in dieser Rolle auch glücklich. Aber ich hatte auch immer schon den kleinen Traum, eine eigene kleine Boutique zu eröffnen“, erzählt sie bei einer Tasse Kaffee. Ein Stück näher kam die Iserlohnerin diesem Traum, als sie ein Jahr lang in einer Boutique in Iserlohn arbeitete. „Da habe ich nochmal viel gelernt“, blickt Melanie Freier zurück.

Für den Schritt in die Selbstständigkeit brauchte es aber mehr. Es war ihr Ehemann, der sie ermunterte, ihren Traum wahr zu machen. Als die Entscheidung reif war, machte sich Melanie Freier mit Vollgas daran, ihr Geschäft zu planen. „Mit Lendringsen ging das dann ganz schnell. Mein Sohn spielt beim BSV Menden Fußball und während seines Trainings hatte ich viel Zeit, hier zu schlendern.“ Melanie Freier mag den großen Ortsteil und seine Menschen, sie fühlt sich hier pudelwohl.

Mehrere Standort-Optionen

Für die Eröffnung ihrer Boutique gab es mehrere Optionen. Das Ladenlokal an der Lendringser Hauptstraße 42, nahe des Kreisverkehrs am Bieberberg, hat es ihr aber besonders angetan. 63 Quadratmeter, auf denen die sympathische Frau heute ihren Traum verwirklicht. „Die Lage ist toll und besonders das Schaufenster“, sagt sie.

Tatsächlich dringt viel Licht in den Verkaufsraum, der zudem wunderschön dekoriert ist. Die Parkplätze vor der Tür waren dagegen kein Hauptargument bei der Standortwahl. „Es ist doch auch kein Problem, mal eben vom Rewe hier rüber zu kommen“, sagt Melanie Freier und ermuntert damit fast schon zu einem Bummel über Lendringsens Einkaufsstraße.

Melanie Freiers herzliche Art kommt bei ihren Kundinnen an. Foto: Dirk Becker / WP

Streng genommen, ist ihre Boutique kein reines Modegeschäft. Sie musste ihr Gewerbe als Konzept-Store anmelden, damit sie auch Mitbringsel und Dekoration verkaufen darf. Hier hat sie ein Angebot, das sich von dem anderer Läden durchaus unterscheidet. In Sachen Mode bietet sie vor allem skandinavische und niederländische Kleidung an, dazu auch Italienisches. Das Angebot wechselt ständig. „Alles, was hier im Laden ist, das bin ich“, macht Melanie Freier deutlich, dass sie das verkauft, was ihr auch selbst gefällt.

Weil sie auf große Lagerräume verzichten muss, ist es wichtig, dass die Mode schnell Kundinnen findet. Wann immer es Neues gibt, zeigt Melanie Freier das auf ihrer Instagram-Seite. „Viele Kundinnen rufen dann schnell an und bitten darum, Teile zu reservieren. Das mache ich dann bis zum selben Abend.“ Kundinnen kommen nicht nur aus Lendringsen und Menden, sondern auch aus Neheim, Balve, Hemer und Iserlohn. Im Schnitt sind sie zwischen 25 und 65 Jahre alt. Viele sind seit der Eröffnung im September schon zu Stammkundschaft geworden.

Dankbarer Blick zurück

„Es läuft gut, mein mittelpreisiges Angebot kommt an“, sagt Melanie Freier. War es nicht mutig, in Zeiten hoher Inflation ein Geschäft zu eröffnen? „Ach, irgendwas ist doch immer. Man kann nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten. Der Moment war einfach gekommen und die Corona-Pandemie ja auch fast vorbei“, sagt sie. Inzwischen hat sie auch zwei Angestellte, auf die sie sich zu 100 Prozent verlassen kann. So war es sogar möglich, dass sie vor Ostern ein paar Tage Urlaub gemacht hat.

Melanie Freier ist glücklich: „Nach acht Monaten, die wir nun geöffnet haben, blicke ich dankbar auf eine schöne und erfolgreiche Zeit zurück, die von lieben Kunden und netten Begegnungen geprägt wurde und mich voller Vorfreude in die Zukunft blicken lässt.“

Der Unternehmens-Pass:

Mitarbeiterinnen: 3

Standorte: 1

Branche: Fachhandel Bekleidung/Dekoration

Arbeitszeit: flexibel

Arbeitsplatz: Ladenlokal

Benefits: Personalrabatt

Weitere Besonderheiten: Präsenz in sozialen Netzwerken

Kontakt: „Boutique für dich“, Lendringser Hauptstraße 42, 58710 Menden, Tel. (0173) 4194622, Instagram: @boutiquefuerdich

