Menden: 12-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Menden. Zwei weitere Unfälle ereigneten sich am Wochenende in Menden. Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Zwei Autofahrer sind am Samstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 34-Jährige fuhr über die Lürbker Straße in Richtung Bieberkamp, wie die Polizei mitteilte. In Höhe Hausnummer 110 geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Mendenerin und der andere 52-jährige Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Fahrradunfall

Ein 12-Jähriger ist am Freitag mit seinem Fahrrad gestürzt. Er führ über den Walzweg, als er beim Abbremsen die Vorderbremse irrtümlich so stark drückte, dass er über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er ins Vincenzkrankenhaus verbracht, behandelt und dann wieder entlassen. Er trug keinen Fahrradhelm und musste daher 15 Euro zahlen.