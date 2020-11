Menden: 16-Jährige bei Kradunfall schwer verletzt

Menden. Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Menden. Eine 16-Jährige Mendenerin wird dabei schwer verletzt.

Eine 16-Jährige Kradfahrerin ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Demnach befuhr eine 45-jährige Mendenerin befuhr mit ihrem Auto mit Anhänger die Kapellenstraße aus Richtung Schützenstraße in Fahrtrichtung Kolpingstraße. An der Kreuzung Wilhelmstraße/Kapellenstraße blieb sie ordnungsgemäß vor der Haltelinie des „Stop“-Schildes stehen, um querenden Verkehr die Vorfahrt zu gewähren. Anschließend fährt sie in den Kreuzungsbereich ein.

Dabei übersieht sie die bevorrechtigte, 16-jährige Kradfahrerin aus Menden, welche mit ihrem Krad die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Balver Straße befährt. Es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Dabei wird die Kradfahrerin schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Menden verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.