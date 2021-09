Menden: 18-Jähriger unter Drogen landet mit Pkw im Graben

Menden. Unter Drogen: Auf dem Oesberner Weg in Menden ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Wovon die Polizei außerdem ausgeht.

Ein 18-jähriger Mann aus Hemer ist am Freitagabend auf dem Oesberner Weg mit seinem Pkw von der Straße abgekommen. Die Polizei vermutet, dass der junge Mann zu schnell unterwegs war – außerdem stand er unter dem Einfluss von Drogen.

Polizei: Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit Ursache für Unfall

Der 18-Jährige fuhr um 22.10 Uhr auf dem Oesberner Weg in Richtung Menden, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei, mit seinem Pkw in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde ihm auf der Wache Menden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Fahrzeug nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.

