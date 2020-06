Menden: 51-Jährige in Umkleidekabine bestohlen

Menden. Eigentlich wollte die 51-jährige Mendenerin in Ruhe Kleidungsstücke anprobieren. Doch als sie die Kabine kurz verlässt, wird sie bestohlen.

Eine 51-jährige Mendenerin wurde am Mittwochmorgen bei der Kleidungsanprobe bestohlen. Sie hatte sich in einem Modegeschäft an der Holzener Straße mehrere Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine genommen.

Zwischendurch verließ sie die Kabine, um nach weiterer Ware zu suchen. In dieser Zeit ließ sie ihre Handtasche in der Kabine kurz unbeaufsichtigt. Auf dem Heimweg bemerkte sie, dass ihre Geldbörse fehlt.