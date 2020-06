Menden: 52-Jähriger von Auto erfasst – Lebensgefahr

Menden. Schrecklicher Unfall auf der Fröndenberger Straße: Ein Mendener (52) geht unvermittelt auf die Fahrbahn, der Fiat einer 20-Jährigen erfasst ihn.

Beim Überqueren der Fröndenberger Straße ist am Samstagnachmittag ein 52-jähriger Fußgänger aus Menden von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen musste den Mann in die Unfallklinik Dortmund-Nord fliegen.

Plötzlich und unvermittelt auf die Straße gelaufen

Laut Polizei geschah der Unfall um 16.33 Uhr im Bereich zwischen dem Kreisverkehr in Höhe des Real-Marktes und der Einmündung Bahnhofstraße in Bösperde. Der 52-Jährige war auf dem Bürgersteig Richtung Fröndenberg unterwegs, als er plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn trat. In diesem Moment erfasste ihn auch schon der Fiat Punto einer 20-jährigen Mendenerin, die nicht mehr bremsen konnte. Der Fußgänger wurde aufgeladen und mehrere Meter durch die Luft zurück auf den Gehweg geschleudert. Durch den wuchtigen Aufprall erlitt der Mann schwerste Verletzungen, auch am Kopf.

Fröndenberger Straße blieb bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt

Für den Abtransport des verletzten Mannes mit dem Helikopter und die umfangreiche Unfallaufnahme musste die Fröndenberger Straße zwischen 16.40 und 17.50 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.