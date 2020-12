Menden: 7,5-Kilo-Kartoffelsack von Bürgersteig verschwunden

Ein Sack Kartoffeln ist in Menden vom Bürgersteig verschwunden. Wer hat ihn gestohlen?

Lendringsen. Die Frau hatte nach dem Einkaufen einen Sack Kartoffeln in Menden kurz unbeaufsichtigt auf dem Gehweg stehen gelassen. Danach war er verschwunden.

In der Fischkuhle in Menden ist am Dienstag ein Sack mit 7,5 Kilo Kartoffelngestohlen worden. Die Umstände sind noch ungeklärt.

Wie die Polizei berichtet, brachte eine einer Freundin in einem Mehrfamilienhaus Einkäufe ins Haus. Dabei ließ sie die Kartoffeln kurz unbeaufsichtigt auf dem Gehweg stehen. Zeugen beobachteten zwar eine andere Frau, die Kartoffeln schleppte. Die streitet allerdings den Diebstahl ab, so die Polizei.

