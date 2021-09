Menden: 77-Jährige von Jugendlichen bespuckt und angepöbelt

Menden. Weil sie eine Gruppe junger Männer in Trainingsanzügen von Vandalismus abhalten wollte, musste eine Seniorin in Menden Unglaubliches erleben.

Bespuckt und angepöbelt wurde am Freitagnachmittag eine 77-jährige Mendenerin. Ihr Vergehen: Sie hatte eine Gruppe Jugendlicher gebeten, nicht länger am Masten eines Verkehrszeichens an der Bismarckstraße zu wackeln. Die jungen Männer, allesamt mit Trainingsanzügen bekleidet, zeigten der Seniorin daraufhin den Mittelfinger, einer spuckte ihr ins Gesicht. Mutig versuchte die Geschädigte dann noch die Gruppe zu fotografieren, was ihr aber nicht gelang. Die Seniorin erstattete danach Strafanzeige wegen des widerlichen Verhaltens bei der Mendener Polizei. Deren Ermittlungen dauern noch an.

Unbekannte werfen an Walramstraße Seitenscheibe eines Minibaggers ein

Mit einem weiteren Fall bekam es die Polizei dann am späten Freitagabend an der zu tun: Gegen 23.30 Uhr warfen unbekannte Täter einen Pflasterstein gegen einen in der Walramstraße geparkten Minibagger. Die Seitenscheibe splitterte dabei. Die Täter flüchteten anschließend unbemerkt. Während der Anzeigenaufnahme am Morgen nach der Tat meldete sich ein Zeuge, der zur Tatzeit einen lauten Knall und die Stimmen mehrerer Personen wahrgenommen hatte. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen der Polizei jedoch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen werden unter der Rufnummer 02373/90 99 0 auf der Polizeiwache Menden entgegengenommen.

