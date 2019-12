Handtasche weg Menden: 78-Jährige in der Fußgängerzone ausgeraubt

Menden. Eine 78-Jährige wurde in der Fußgängerzone in Menden ausgeraubt. Der Täter entriss der Frau ihre Handtasche. Die Frau hatte noch Glück.

Eine Seniorin wurde in der Mendener Fußgängerzone ausgeraubt. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann.

Laut Polizei ereignete sich die Tat am Mittwoch (18. Dezember) gegen 20.15 Uhr an der Hauptstraße. Der Täter soll sich der 78-Jährigen von hinten genähert hatte und ihr dann die Handtasche entrissen haben. Der Unbekannte flüchtete mit der Handtasche in Richtung Gerbergasse.

Räuber zog sich eine Kapuze über den Kopf

Die 78-jährige Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt, stellt die Polizei fest. Die Beamten fahnden nun nach dem Mann. Er soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und eine Kapuze über dem Kopf getragen haben.

