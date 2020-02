Menden: 85-Jähriger wird beim Einkaufen Geldbörse gestohlen

Lendringen. Die Geldbörse wurde der alten Dame aus der verschlossenen Handtasche gestohlen. Tatort war ein Supermarkt in Menden-Lendringsen.

Einer 85-jährigen Frau wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Supermarkt in Lendringsen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.

Die Seniorin war am Mittwoch, zwischen 13:30 und 13:40 Uhr, in dem Supermarkt an der Straße Zum Eisenwerk einkaufen. Wie die Polizei berichtet, trug sie ihre braune Lederhandtasche verschlossen über die Schulter.

Als die 85-Jährige an der Kasse ihre Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Magnetverschluss geöffnet und ihre „The Bridge“-Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren entwendet worden war.

In den vergangenen Wochen berichtete die Polizei mehrfach über Diebstähle in Supermärkten. Zuletzt war im Januar einer 34-jährigen Mendenerin die Geldbörse gestohlen worden – ebenfalls aus der verschlossenen Handtasche.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Menden, ,entgegen.