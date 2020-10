Menden: 90-Jährige wird in Drogerie Opfer von Taschendieben

Menden. Eine 90-jährige Seniorin aus Menden wurde am Samstag in einer Drogerie in der Innenstadt Opfer von Taschendieben. Die Polizei warnt eindringlich.

Schon wieder haben Taschendiebe in Menden zugeschlagen. Diesmal wurde eine 90-jährige Mendenerin zum Opfer. Sie hatte in einer Drogerie an der Hauptstraße in Menden eingekauft.

Während des Einkaufs hatte die Seniorin ihre Handtasche in den Einkaufskorb gestellt. Als sie um 14.50 Uhr ihre Waren bezahlen wollte, war die Geldbörse aus der Handtasche verschwunden. Darin steckte eine höhere Summe Bargeld, heißt es im Polizeibericht.

Taschendiebe treiben am Freitag in Iserlohn ihr Unwesen

In den vergangenen Wochen haben in Supermärkten und Discountern in Menden Taschendiebe immer wieder Opfer gefunden. Auch aus Iserlohn werden erneut Fälle gemeldet, die sich allesamt am Freitag ereigneten, alle Opfer sind Senioren.

Gegen 12.25 Uhr verwickelte ein Unbekannter eine 88-Jährige in einem Discounter an der Baarstraße in ein Gespräch. Sie verstand den Fremden nicht und ging weiter. Zwei Minuten später stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Gegen 13.34 Uhr bestahlen Taschendiebe eine 89-jährige Iserlohnerin. Sie hatte kurz zuvor noch Kontoauszüge geholt und die Bankkarten dann mit ihrer Geldbörse in der Handtasche verstaut. So ging sie zum Einkaufen in einen Supermarkt an der Mendener Straße. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und das Portemonnaie weg war.

Etwa zehn Minuten nach ihr erwischte es in einem Discounter an der Westfalenstraße eine 75-jährige Iserlohnerin. Um 12.55 Uhr wollte sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen und stellte fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und die Geldbörse weg war. Die Handtasche hatte während des Einkaufs an ihrem Rollator gehangen.

Polizei warnt eindringlich: Wertsachen in Innentasche tragen

Die Polizei warnt deshalb eindringlich: Diebe schlagen immer wieder im vertrauten Einkaufsmarkt „um die Ecke zu“. Deshalb sollten Kunden ihr Portemonnaie oder andere Wertsachen immer in Innentaschen von Jacken/Mänteln verwahren, keinesfalls aber mit oder ohne Handtasche in den Einkaufskorb legen. Niemand behält seinen Einkaufskorb beim Suchen nach Ware immer im Blick.

