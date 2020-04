Menden: Ab Montag Baustellenampel auf Iserlohner Landstraße

Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr an der Iserlohner Landstraße/Vogelsang – hier ein Archivbild – gehen in die entscheidende Phase.

Menden. Wegen der Baustelle Kreisverkehr Iserlohner Landstraße/Vogelsang in Menden wird es ab Montag eng. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr.

Der Bau des Kreisverkehrs Iserlohner Landstraße (B7)/Am Vogelsang in Menden kommt jetzt in seine entscheidende Phase. Ab Montag, 20. April, steht am künftigen Kreisverkehr nur noch eine Fahrspur zur Verfügung, der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt.

Nachdem der Mittelkreis und der abzweigende Straßenbereich Am Vogelsang komplett fertig gestellt wurde, wird jetzt der Fahrbahnrand entlang des Radweges Hemer-Menden gebaut und die Fahrspur Men-den nach Hemer fertiggestellt. Der Grünstreifen wird künftig weit in die Iserlohner Landstraße hineinragen, damit die Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit entsprechend reduzieren. Die Asphaltschichten dieser Fahrspur müssen wegen der Höhenlage und zur Verstärkung ebenfalls neu hergestellt werden, heißt es aus der Stadtverwaltung.

B7: Verkehr wird wechselweise an Baustelle vorbeigeführt

Um diese Arbeiten mit der dann schmalen Fahrspur durchführen zu können, muss zum jetzigen Zeitpunkt der Fahrzeugverkehr per Ampel geregelt werden. Er wird dann wechselweise an der Baustelle vorbeigeführt.

Alle bisherigen Arbeiten konnten noch mit jeweils einer Fahrspur in jede Fahrtrichtung durchgeführt werden. „Dies kann aufgrund der jetzt schmaler werdenden Baubereichs und des Arbeitsschutzes für die Bauarbeiter leider nicht mehr aufrechterhalten werden“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Es sei deshalb mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen und die Verwaltung empfiehlt, „diesen Fahrbahnabschnitt der Iserlohner Landstraße großräumig zu umfahren“.

Die neue Verkehrsführung wird ab Montag, den 20. April eingerichtet.

