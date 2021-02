Menden: Ab Montag „Ob dem Lahrtal“ für Wochen voll gesperrt

Wegen Arbeiten an der Straße und einer Bushaltestelle wird die Straße „Ob dem Lahrtal“ ab Montag voll gesperrt.

Menden. An der Straße Ob dem Lahrtal in Menden wird eine Bushaltestelle erneuert. Ab Montag wird ein Teilabschnitt der Straße deshalb voll gesperrt.

Die Straße Ob dem Lahrtal in Menden wird ab Montag, 8. Februar, im Abschnitt „Von-Lilien-Straße“ bis „Im Lahrfeld“ für circa vier Wochen gesperrt. Grund für diese Sperrung ist die Erneuerung der Bushaltestelle „Gluckstraße“ und die damit verbundenen Straßenbauarbeiten.

Das Buswartehäuschen an der Beethovenstraße wird in diesem Zuge ebenfalls erneuert. Der Busverkehr ist nur bedingt eingeschränkt. In der Nähe der Baustellen werden Ersatzhaltestellen aufgestellt. Insgesamt ist mit einer Bauzeit von circa acht Wochen zu rechnen.

90 Prozent der Kosten werden durch Fördergelder gedeckt

Die Maßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent Fördergeldern aus Förderprogrammen des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) bezuschusst.

