Menden: Abendmarkt findet auch bei Bombenfund statt

Menden. Der achte Mendener Abendmarkt findet am Freitag statt – auch im Falle einer Evakuierung aufgrund einer möglichen Bombe in Menden.

Der 8. Mendener Abendmarkt in der Innenstadt steht am kommenden Freitag an – ausgerechnet am Tag der möglichen großen Evakuierung in Menden. Diese würde stattfinden, falls die Sondierungen tatsächlich einen Blindgänger aus dem Krieg ergeben sollten. Es geht um einen mögliche Bombe im Bereich Bismarckstraße/Grüner Weg/Hedwig-Dransfeld-Straße. Mehrere tausend Menschen wären von einer Evakuierung betroffen. Doch der Abendmarkt, sagt Stadtmarketing-Leiterin Melanie Kersting, nicht.

Einkaufen nach der Arbeit

After Work – zum Treffen, Einkaufen und Genießen lädt das Stadtmarketing für Freitag, 1. September, ein. Ab 17 Uhr startet der Mendener Abendmarkt im Herzen der Innenstadt. Der Platz vor dem Alten Rathaus verwandelt sich an diesem Abend in einen Ort zum Einkaufen, Verweilen, Genießen und Freunde treffen, verspricht das Stadtmarketing.

Und das auch, sollte tatsächlich eine Evakuierung in Menden durchgeführt werden müssen. „Der Abendmarkt findet statt. Wir haben uns natürlich mit der Stadt ausgetauscht und grünes Licht bekommen“, sagt Melanie Kersting. Sie habe keine Bedenken, was die Durchführung des Events angeht. Da sich die mögliche Evakuierung lokal begrenzt abspielen würde, würde es aus ihrer Sicht und mit Blick auf den Abendmarkt lediglich zu Verkehrsbehinderungen kommen können. Die Sperrungen, so sagt sie, seien bis abends aufgehoben und alles sei mit den Verantwortlichen geklärt.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass bei der möglichen Entschärfung Probleme auftauchen sollten, irgendetwas schief gehe und die Veranstaltung doch nicht durchgeführt werden könne, würde das Stadtmarketing darüber umgehend informieren. Von diesem Fall geht Melanie Kersting allerdings nicht aus.

Neuen Anlauf starten: Veranstaltung im Mai ins Wasser gefallen

Eine Vielzahl an Ausstellern soll den Besuchern am Freitagabend zwischen 17 und 22 Uhr ein „ausgewogenes Angebot aus tollen Produkten“ bieten. Darunter würden beispielsweise Dekoartikel, Schmuck, Holzwaren oder auch Blumen fallen. Darüber hinaus halte auch die Gastronomie „diverse Köstlichkeiten zur Stärkung“ bereit. Ebenfalls vorgesehen sind ein Wein- und ein Cocktailstand. Begleitet wird dieser Abend mit Live-Musik von Teneja und Bluebasso. Eintritt wird nicht erhoben, die Veranstaltung ist kostenlos.

Eigentlich hätte der Abendmarkt zuletzt im Mai stattfinden sollen, doch das Wetter hatte dem Stadtmarketing einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sintflutartige Regenfälle sorgten am angedachten Nachmittag für viel Wasser auf den Straßen und zwangen das Stadtmarketing rund eine Stunde vor dem Start des Events zur Absage. „Wir hatten uns zusammen mit den Ausstellern, den Gastronomen und den Musikern auf einen entspannten After-Work-Abend im Herzen der Mendener Innenstadt gefreut“, heißt es in der Mail des Stadtmarketings. An dem Konzept Abendmarkt wollte das Stadtmarketing aber ohnehin festhalten. Deshalb soll es am kommenden Freitag eine neue Chancen für Händler und Besucher geben – auch, wenn die Wetterprognosen erneut nicht so rosig aussehen, wie es sich das Stadtmarketing vermutlich wünschen würde.

