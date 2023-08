Menden: Aggressive Ladendiebin (58) schlägt und spuckt

Menden. Die Frau fällt an der Kasse des Mendener Discounters auf, eine Mitarbeiterin spricht sie an. Anschließend reagiert die Diebin äußerst aggressiv.

Eine 58-jährige Frau aus Menden hat am Samstagabend in einem Discounter an der Unteren Promenade in Menden eine Mitarbeiterin geschlagen und ins Gesicht gespuckt. Das ist passiert:

Die Frau wurde am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr, durch eine Mitarbeiterin des Discounters dabei erwischt, wie sie versuchte, sich am Kassenbereich vorbei zu schleichen. Als die Mitarbeiterin sie ansprach, zog die 58-Jährige zuvor entwendete Lebensmittel hervor und warf sie auf die Mitarbeiterin. Zudem schlug sie und spuckte ihr ins Gesicht.

+++ Lesen Sie auch: Mendener (25) an illegalem Autorennen in Dortmund beteiligt +++

Mitarbeiterin des Discounters in Menden gelang es, die Frau festzuhalten

Der Mitarbeiterin gelang es dennoch, die aggressive Frau bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Die 58-Jährige erhielt einen Platzverweis. Die Mitarbeiterin des Discounters wurde leicht verletzt, benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden