Menden: Alkoholisiert auf Auto aufgefahren

Menden Ein 31-Jähriger merkt zu spät, dass das Auto vor ihm bremst und fährt auf. Polizei stellt fest, dass er alkoholisiert ist.

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am späten Freitagabend in Menden. Gegen 23.05 Uhr fuhr ein 31-Jähriger aus Bad Oldesloe mit seinem Pkw die Märkische Straße in Fahrtrichtung Bräukerweg. Eine 61-jährige Iserlohnerin befuhr vor dem Unfallverursacher die Märkische Straße in gleiche Fahrtrichtung.

Sachschaden in Höhe von 500 Euro

Auf Höhe der Einmündung zur Unteren Promenade musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der Unfallverursacher bemerkte dieses zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Pkw auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Führerschein sichergestellt

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden