Menden: Allerheiligen – nicht zur Gräbersegnung auf Friedhof

Andacht in der Kirche in Bösperde, dann die Gräbersegnung: In diesem Jahr läuft es Allerheiligen anders als auf diesem Archivbild.

Menden. Viele Mendener besuchen Allerheiligen (1. November) die Gräber ihrer Lieben auf den Friedhöfen. In diesem Jahr gibt es Änderungen zu beachten.

Für viele Familien ist der Besuch der Gräber verstorbener Angehöriger an Allerheiligen Tradition. Am 1. November sind Friedhöfe oft so stark frequentiert wie das ganze Jahr über nicht. Was bedeutet das unter Corona-Gesichtspunkten?

Am Nachmittag werden traditionell die Gräber gesegnet. Gerade in den Stadtteilen nehmen das alljährlich viele Familien zum Anlass, sich dann vor Ort einzufinden, um der Gräbersegnung beizuwohnen. Das allerdings soll in diesem Jahr nicht passieren.

Senkbeil appelliert an die Gläubigen

Pfarrer Jürgen Senkbeil, Leiter des Pastoralverbundes Menden, appelliert an die Gläubigen, unabhängig von der Gräbersegnung die Friedhöfe aufzusuchen: „Die Familien sollen dann gehen, wann es ihnen am besten passt und nicht zur Gräbersegnung.“ Gerade in kleineren Gemeinden in Menden sei es üblich, „dass sich eine Traube von Menschen“ um den Pfarrer bei der Gräbersegnung bilde: „Wir möchten ausdrücklich darum bitten, davon in diesem Jahr Abstand zu nehmen.“ Außerdem gelte der Besuch der Gläubigen „schließlich nicht dem Priester oder Diakon, sondern das Ziel sind ja die Gräber der Lieben“.

Die Uhrzeiten, die im aktuellen Pfarrbrief veröffentlicht sind, seien besonders in diesem Jahr ohnehin nur als „interne Richtwerte“ zu sehen. Da ein Pfarrer auch mal mehr als einen Friedhof aufsuche, könnte die im Pfarrbrief angegebene Zeit (jeweils 16 Uhr, Friedhof Schwitten, Oesbern, Halingen, Barge, Limberg, Lendringsen, Bösperde und Lahrweg) ohnehin nicht eingehalten werden.

Weitere Änderung in diesem Jahr: „Es wird vor der Gräbersegnung keine Andachten oder gottesdienstliche Feiern geben“, erklärt Pfarrer Senkbeil. Auch hierdurch solle dafür gesorgt werden, dass es zu keinen Menschenansammlungen auf den Friedhöfen kommt.

Hinweis auf Sieben-Tage-Inzidenz

Pfarrer Jürgen Senkbeil hofft, dass von einem erneuten Lockdown nicht die Gottesdienste betroffen wären. „Ich gehe nicht davon aus, dass es hier einen Lockdown geben wird“, sagt der Leiter des Pastoralverbundes. „Denn“, so seine Erfahrung, „die Menschen halten sich an die Auflagen.“

Bei einer Begrenzung auf 80 Plätze – wie derzeit üblich – etwa in der St.-Vincenz- und in der St.-Marien-Kirche sei ausreichend Abstand zwischen den Gottesdienstbesuchern. An das entzerrte Betreten und Verlassen der Kirchen sei kein Problem: „Daran haben sich alle gewöhnt.“ Und auch der Mund-Nasen-Schutz werde im Gottesdienst in der Regel getragen: „Ich weise in jedem Gottesdienst auf die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz hin“, erläutert Pfarrer Senkbeil. „Es sollte allen klar sein, dass wir nicht auf einer Insel der Seligen leben.“