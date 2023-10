Menden: Angstraum Schattwegtunnel von Kindern bunt besprüht

Menden. Der Fußgängertunnel der DB am Schattweg soll kein düsterer Angstraum mehr sein: Jetzt erstrahlt er in bunten Farben – dank Mendener Kindern.

Der Schattweg-Tunnel, vormals ein Schandfleck und Angst-Ort für viele Nutzerinnen und Nutzer, verwandelt sich weiter: In einer Herbstferien-Aktion des Jugendzentrums am Kirchplatz, tatkräftig unterstützt von weiteren Kindern und Jugendlichen und der Stadtverwaltung Menden, haben um die 30 Kinder und Jugendliche am Mittwoch, Donnerstag und Freitag die beschmierten Wände des Betonbauwerks der Deutschen Bahn verschönert.

Streetworker Jan Gawlik und Graffiti-Künstler Robin Richter unterstützen die Jugend

Ganz offiziell sprayen zu dürfen, das lockt die Mendener Jugend in die hässliche Röhre, die auch ein stark genutzter Schulweg ist. Es wird über Motive und Farbauswahl eifrig diskutiert, dann in die langen Batterien bereitstehender Farbsprühdosen gegriffen und losgelegt. Streetworker Jan Gawlik und Graffiti-Künstler Robin Richter leiten die jungen Sprayer an, greifen aber auch selbst zur Dose. Für Hanna Trumpa, die Leiterin des Zentrums, steht schon nach dem zweiten der drei Tage fest: „Die Kids haben da richtig Bock drauf!“ Jeweils mehr 30 Kinder und Jugendliche sind an den Nachmittagen erschienen, einige haben die Aktion auf Instagram oder jmndn.de entdeckt, der Internetseite der Jugendarbeiter.

Keine Motive vorgegeben: Der Fantasie der Kinder wird keine Grenze gesetzt

Weil sich Künstler ungern in ihre Werke hineinreden lassen, verwarf das Zentrums-Team auch die ursprüngliche Idee, eine der beiden Tunnelwände nur mit Dschungel-Motiven und die andere mit Ozean-Bildern verzieren zu lassen. „Die Kids wollten lieber ganz frei arbeiten, also lassen wir sie jetzt einfach machen.“ Damit sind der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt.

Hoffnung auf Wirkung von Ehrenkodex: Ein Graffiti wird nicht mehr übersprüht

Streetworker Jan Gawlik leitet die Kinder und Jugendlichen nicht nur an: Er greift auch selbst zur Spraydose. Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Allerdings sind die aus Coronazeiten noch unliebsam bekannten FFP2-Atemschutzmasken für die Graffiti-Künstler ebenso Pflicht wie Plastikhandschuhe. Zwischenzeitlich riecht es im Tunnel wie im Farbengeschäft. An die Reihe kommen aber auch die beiden Eingänge, die zuvor ebenfalls mit Sprüchen und eher hässlichen „Tags“, den Namenszügen illegaler Sprayer, versehen waren.

Weiße Wände wären nur eine Einladung

Die Hoffnung, dass illegale Sprayer die neuen Wand-Werke jetzt nicht mehr übersprühen, ist groß bei Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt. Es soll ja eine Art Ehrenkodex geben, wonach das nicht passiert. Das war auch ein Grund dafür, dass die Stadt keine Firma damit beauftragt hat, die Wände wieder weiß zu streichen. Das wäre in den Augen vieler Mendener Bürgerinnen und Bürger zwar womöglich schöner gewesen. Es wäre aber auch einer Einladung an alle illegalen Sprayer gleichgekommen.

Größeres Sicherheitsgefühl durch Beschnitt und mehr Licht am Ende des Tunnels

Die Verschönerungs-Aktion durch die Mendener Kinder und Jugendlichen ist zudem nur einer von mehreren Beiträgen dazu, das Sicherheitsgefühl für die zahlreichen Nutzerinnen und Nutzer des Bahn-Tunnels zu erhöhen. Wie berichtet, hat die Stadt das wuchernde Gestrüpp rund um die Röhre schon im letzten Jahr stark zurückschneiden lassen, um den Bereich um das Bauwerk einsehbarer zu machen. Das soll jetzt erneut passieren, kündigt Schmidt an. Vor den Eingängen sind zudem strahlend helle Leuchten an die Masten montiert worden. Und: „Auch die Leuchten in der Röhre werden in Kürze erneuert und mit Gittern vor Zerstörungswut gesichert“, verspricht die Ordnungsamtsleiterin.

Mögliche Maßnahme: Videoüberwachung wird weiterhin geprüft

Ob der Tunnel künftig auch wieder videoüberwacht wird, sei unterdessen noch nicht klar. „Das prüfen wir noch.“ Früher gab es das mal, davon zeugt noch ein Warnschild über dem Tunneleingang. Doch das liegt jetzt ebenfalls unter einer frischen Farbschicht.

