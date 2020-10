Menden: Anmeldewoche für das neue Kita-Jahr im November

Menden. Eltern, deren Kind ab kommenden Sommer eine Kita in Menden besuchen soll, müssen es im November anmelden. Wir bieten eine Übersicht.

Familien, die zum 1. August 2021 einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung in Menden benötigen, müssen ihr Kind jetzt in ihrer Wunsch-Kita anmelden. Sie können darüber hinaus noch zwei weitere Kitas ihrer Wahl angeben. Möglich ist das in der Zeit vom 16. bis zum 20. November.

Familien mit Wohnsitz in Menden müssen zur Anmeldung ihre Kita-Karte mitbringen . Es ist nur eine Anmeldung in einer Kita notwendig. Neben dieser Wunscheinrichtung können noch zwei weitere Kindertageseinrichtungen benannt werden, die sich die Familien auch für die Betreuung ihrer Kinder vorstellen können.

„Durch die anhaltende Corona-Pandemie kann die Anmeldung nur mit telefonischer Terminabsprache erfolgen, Besichtigungen in den Kitas können an den Anmeldetagen nicht stattfinden“, erklärt Stadt-Pressesprecher Johannes Ehrlich in einer Pressemitteilung der Stadt. Um einen Eindruck zu bekommen, bieten die Kitas vor der Anmeldewoche – ebenfalls nur mit Termin -- Besichtigungen an. In wenigen Kitas werden „Tage der offenen Tür“ angeboten. Bei Teilnahme ist auch hier eine Anmeldung erforderlich.

In der Kötterbredde in Bösperde wird eine neue Kita (Farbenzwerge) in Trägerschaft der Kita Hegemann gGmbH zum 1.März/1. April 2021 eröffnet. Anmeldungen sind zum Eröffnungstermin und zum 1. August 2021 möglich. Die Anmeldungen werden in der Kita Farbenland an der Bachstraße 2e/Ecke Hofeskamp entgegengenommen. Diese Kita befindet sich auch in der Trägerschaft der Kita Hegemann gGmbH.

Die folgende Kita-Liste gibt einen Überblick über die einzelnen Möglichkeiten zur Besichtigung.

Menden-Nord

Ev. Kindergarten Friedrich-von Bodelschwingh, Bodelschwinghstraße 8, 02373 3408, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache Besichtigung außerhalb der Öffnungszeit möglich;

Katholischer Kindergarten Don Bosco, Brandstraße 13, 02373 4553, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache Besichtigungstermin außerhalb der Öffnungszeiten möglich;

Elterninitiative Kinderhaus e.V. , Nordwall 10, 02373 4661, Tag der offenen Tür am 14. November von 11 bis 15 Uhr;

Katholischer Kindergarten St. Paulus, Von-Lilien-Straße 36, 02373 5665, Tag der offenen Tür findet nicht statt,nach telefonischer Rücksprache ist ein Besichtigungstermin außerhalb der Öffnungszeiten möglich;

Katholischer Kindergarten St. Walburgis, Walburgisstraße 5a, 02373 918709, Tag der offenen Tür findet nicht statt nach telefonischer Rücksprache ist ein Besichtigungstermin außerhalb der Öffnungszeiten möglich;

Kita Farbenland, Bachstraße 2e/Ecke Hofeskamp, 02373 1777810, Tag der offenen Tür am 31. Oktober von 10 bis 13 Uhr

Katholischer Kindergarten St. Apollonia, Karl-Zeller-Str. 19,, 02373 5306, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache Besichtigungstermin außerhalb der Öffnungszeiten möglich;

Familienzentrum DRK Der Obsthof, Kaplan-Wiesemann-Straße 19, 02373 63889, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache Besichtigung möglich;

Katholischer Kindergarten Heilig-Kreuz, Münkerstraße, 02373 3572, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache ist ein Besichtigungstermin außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Eine Aufnahme von Kindern über drei Jahren ist im Kindergartenjahr 2021/2022 nicht möglich

Menden-Mitte

Katholischer Kindergarten St. Martin, Waldenburger Straße 15, 02373 85602, keine Möglichkeit zur Besichtigung. Eine Aufnahme von Kindern über drei Jahren ist im Kindergartenjahr 2021/2022 nicht möglich.

Ev. Kindergarten Matthias-Claudius-Platz 25, 02373 81718, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache ist eine Besichtigung möglich;

Familienzentrum St. Josef, Beisicht 1, 02373 81792, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache ist ein Besichtigungstermin außerhalb der Öffnungszeiten möglich;

Familienzentrum Deutsche Rote Kreuz, Salzweg 34, 02373 82024, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache ist eine Besichtigung möglich;

Städt. Kindertagesstätte Zeisigstraße (Familienzentrum)Zeisigstraße 18, 02373 86004, Tag der offenen Tür am 24. Oktober von 9 bis 12 Uhr nach telefonischer Anmeldung;

Waldkindergartengruppe der Kita Zeisigstraße, An der Arche, 02373 86004, kein Termin im Wald;

Katholischer Kindergarten Christ König, Brahmsstraße 14, 02373 81211, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache Besichtigungstermin außerhalb der Öffnungszeiten möglich;

Menden-Süd

Katholischer Kindergarten St. Marien, Margueritenweg 3a, 02373 1728468, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache virtueller Rundgang per Mail;

Evangelischer Kindergarten Paul Gerhardt, Lupinenweg 1, 02373 62603, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache Besichtigung möglich;

Städtische Kita Am Vollmersbusch, Am Vollmersbusch 45, 02373 66595, Tag der offenen Tür am 30. Oktober von 14.30 bis 16 Uhr mit telefonischer Anmeldung

Städtischer Kindergarten. St. Vincenz, Margueritenweg 5, 02373 4370, Tag der offenen Tür am 7. November von 14 bis 17 Uhr mit telefonischer Anmeldung;

Städtische Kindertagesstätte Arndtstraße, Arndtstraße 16, 02373 63406, Tag der offenen Tür am 29. Oktober von 15 bis 16.30 Uhr mit telefonischer Anmeldung;

Kita der Lebenshilfe, Pater-Kolbe-Straße 35, 02373 600693, Tag der offenen Tür am 29. Oktober von 16 bis 17.30 Uhr mit telefonischer Anmeldung;

Städtische Kita Am Papenbusch, Hermann-Bauer-Straße 5, 02373 9038590, Tag der offenen Tür am 29. Oktober von 14 bis 15.30 Uhr mit telefonischer Anmeldung.

Menden-West

Katholischer Kindergarten St. Maria Magdalena, Pfarrer-Wiggen-Straße 2, 02373 60814, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache ist ein Besichtigungstermin außerhalb der Öffnungszeiten möglich;

Evangelischer Kindergarten Bösperde, Bonhoefferstraße 5, 02373 1741430, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache ist eine Besichtigung möglich

Städtische Kita Bösperde, Bonhoefferstraße 7, 02373 67625, Tag der offenen Tür am 30. Oktober von 15.30 bis 17.30 Uhr mit telefonischer Anmeldung;

Städtischer Kindergarten Halingen, Halinger Dorfstraße 35/41,02378 4242, Tag der offenen Tür findet nicht statt, nach telefonischer Rücksprache ist eine Besichtigung möglich;

neu ab 1. April bzw. 1. August 20121 Kita Farbenzwerge, Kötterbredde, zu erreichen über Kita Farbenland, dort werden auch in der Anmeldewoche die Anmeldungen für die Kita Farbenzwerge entgegengenommen.

