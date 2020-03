Menden: Audifahrer beleidigt und bespuckt junge Frau

Menden. Ein 43-jähriger Audifahrer beleidigte und bespuckte im Rauherfeld in Menden eine junge Frau auf Grund ihrer Fahrweise. Die Polizei ermittelt.

Eine junge Autofahrerin ist am Dienstagabend in Menden von einem Audifahrer beleidigt und bespuckt worden. Die Polizei ermittelt jetzt – wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Die 19-jährige Frau befuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Pkw das Rauherfeld aus Richtung Lendringsen in Richtung Menden. Laut Polizei tauchte plötzlich ein Audi-80-Fahrer hinter ihr auf und fuhr sehr dicht auf. Daraufhin lenkte die Frau ihr Fahrzeug nach rechts, um den anderen Pkw vorbeifahren zu lassen. Der 43- jähriger Mendener Audi-Fahrer hielt nun ebenfalls an, beleidigte die junge Frau auf Grund ihrer Fahrweise und spuckte sie an.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen.