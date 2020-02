Menden. Fabian Müller entfacht am Flügel ein Feuerwerk der Gefühle und erobert das Publikum. Es ist der Auftakt zum Beethovenjahr in der Musikschule.

Menden: Ausnahmepianist präsentiert sich am Steinway

Nicht zu viel versprochen hatte das Kulturbüro, als es mit Fabian Müller einen der ganz großen Pianisten auf internationalen Konzertbühnen in seiner Vorankündigung des Konzertes im „Westflügel“ der Musikschule vorstellte. Fabian Müller debütierte bereits in der Elbphilharmonie und in der Carnegie Hall in New York. Als musikalischer Auftakt zum Beethovenjahr – der große Komponist wurde vor 250 Jahren geboren – kam der noch junge Pianist am Sonntagabend in die Hönnestadt.

Menden Fabian Müller begann Klavierspielen mit vier Jahren Fabian Müller wird 30 Jahre alt und stammt genau wie Beethoven aus Bonn. Mit vier Jahren begann er mit dem Klavierspiel. Mit 15 Jahren studierte er bereits an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Nationale und internationale Konzertengagements folgten. In großen Wettbewerben erspielte er sich viele Auszeichnungen. Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren. Dort verbrachte er viele Jahre seines Lebens. Später zog es ihn nach Wien. Seine Ertaubung setzte seiner Karriere als Pianist ein Ende. Durch den Verlust des Gehörs begann Beethoven mehr zu komponieren. Lange arbeitete er an seinen Werken. Seine neun Sinfonien sind weltberühmt und werden auch von Menschen, die nicht unbedingt Kenner der klassischen Musik sind, schnell erkannt.

Fabian Müller brachte zum Geburtstag des musikalischen Genies ein reines Beethovenprogramm mit. Für alle Besucher, die zu diesem Konzert kamen, war es eine glückliche Gelegenheit, diesen jungen Ausnahmepianisten am Steinway erleben zu können. Er erntete am Ende Standing Ovations. Mit seinem Können, sowie seinem natürlichen und charmanten Auftreten hatte er die Herzen des Publikums schnell erobert.

Mit der Pastorale, der Symphonie Nr. 6, eröffnete Fabian Müller sein Konzert. Sie entstand zwischen 1807 und 1808. „Beethoven war ein Naturfreund“, erklärte der junge Pianist, „man hört den Ruf der Wachtel und spürt Beethovens großes Vergnügen.“

„Appassionata“ zum Abschluss

Mit der Mondscheinsonate machte er allen Beethoven-Fans eine große Freude. 1801 vollendet, klingt in ihr schon die musikalische Romantik an. Bereits zu Beethovens Zeit entwickelte sie sich zu einem Evergreen der Musikgeschichte.

Als krönenden Abschluss hatte Fabian Müller die „Appassionata“ im Gepäck. Der Name bedeutet „die Leidenschaftliche“. In den Jahren 1804 und 1805 entstanden, erhielt die Sonate diese Bezeichnung erst einige Zeit nach ihrer Entstehung. „Sie klingt zerrissen, dramatisch und extrem“, kündigte Fabian Müller an und versprach damit nicht zuviel. Musikschulleiter Holger Buse­mann traf in seiner Begrüßung den Nagel auf den Kopf: „Mit Musik kann man zeigen, was der Mensch ist.“ Am Flügel entfachte der Pianist ein wahres Feuerwerk der Gefühle. Zum Schluss kommt fast unausweichlich die emotionale Katastrophe, ein musikalisches Donnerwetter. Zuvor gab es noch als Häppchen vier von Beethovens Bagatellen.

