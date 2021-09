Menden: Auto überschlägt sich – vier junge Leute verletzt

Menden. Eine 19-Jährige ohne Fahrerlaubnis steuert einen Ford in den Graben: Der Wagen überschlägt sich, vier junge Leute werden teils schwer verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am späten Samstagabend vier junge Leute teils schwer verletzt worden – die Fahrerin (19) hatte ohne Fahrerlaubnis am Steuer gesessen.

16-Jährige aus Unna muss stationär im Vincenz-Krankenhaus bleiben

Samstag, 22.25 Uhr: In einem Ford Focus sind mehrere junge Leute auf der Bertingloher Straße in Halingen in Richtung Sümmern unterwegs. Am Steuer: eine 19-Jährige aus Hemer, die keine Fahrerlaubnis für den Wagen besitzt. Dann passiert es: Aufgrund eines Fahrfehlers kommt der Focus in einer Linkskurve nach rechts von der Kreisstraße ab. Der Wagen schleudert in den Straßengraben, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Eine 16-jährige Fahrzeuginsassin aus Unna wird bei dem Überschlag schwer verletzt, ein Iserlohner (20) und ein Mendener (19) erleiden leichtere Blessuren. Alle müssen mit Rettungswagen ins St. Vincenz-Krankenhaus gebracht werden, die 16-Jährige verbleibt dort stationär. Da sich der Halter des Ford Focus mit im Fahrzeug befand, fertigte die Polizei gegen ihn eine gesonderte Strafanzeige, da er seinen Wagen von der 19-Jährigen hatte fahren lassen.

Wagen nach dem Unfall nur noch ein Schrotthaufen

Der Wagen hat mit einer komplett beschädigten Front und dem eingedrückten Dach nur noch Schrottwert. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 5000 Euro.

