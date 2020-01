Menden: Bagger buddeln Pfad unter der Brücke zum Bahnhof

Tief bücken, bitte! Wer weder Kind noch Liliputaner ist, wird sich unter der flachen Brücke an der Bahnhofstraße künftig klein machen müssen. Aber die Macher des „Grünen Wegs“ entlang der Hönne, von dem jetzt täglich mehr zu sehen ist, wollten sich die kleine Abkürzung für Fußgänger nicht nehmen lassen. Wer durchschnittlich groß ist, soll später tatsächlich drunter her passen.

Gelegentliche Überschwemmung unter der Brücke ist schon einkalkuliert

Die Möglichkeit, dass der hier entstehende provisorische Pfad gelegentlich auch überschwemmt wird wie der Weg vor der Hönne-Insel, ist bei alledem übrigens ausdrücklich eingeschlossen. Fürs erste dürfte es indes wichtig sein, bei den Bauarbeiten das Führerhaus des Baggers nicht zu ramponieren.

Oberhalb der Stufen zum Fluss wird zurzeit kräftig gepflastert. Auf der Kleinen Hönneinsel soll zudem der Themenspielplatz „Wasser“ der Stadtwerke Menden entstehen. Foto: Thomas Hagemann

Auch an anderen Stellen geht’s derweil mit Volldampf weiter. So wird gerade auf der Kleinen Hönneinsel der Fußweg zwischen dem Mühlrad und der Brücke gepflastert, hier soll auch ein Themenspielplatz der Stadtwerke Menden rund ums Thema Wasser entstehen. Der erste Bauabschnitt am Hönne-Gymnasium ist mittlerweile so gut wie fertiggestellt. Folgen wird allerdings noch die Baustelle an der Kreuzung Bahnhofstraße und Walramstraße unmittelbar neben Roths Büdeken, wo der Bereich der MVG-Bushaltestellen ebenfalls neu gestaltet wird.

Die Herstellung des neuen Grüne Wegs, der auch eine kleine Aussichtsplattform auf der Supermarktseite umfasst, soll sich in weiteren Abschnitten dann noch bis hinauf zu VHS und Musikschule ziehen. Im kommenden Sommer soll die Hönne damit erstmals seit Jahrzehnten wieder als echtes Naherholungsziel für die Mendener Bevölkerung dienen können.