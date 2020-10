Menden: Bau des Mini-Kreisverkehrs auf Platte Heide beginnt

Platte Heide. Baubeginn für den Mini-Kreisverkehr auf der Platte Heide in Menden. Am Dienstag, 6. Oktober, soll es an der Hermann-Löns-Straße los gehen.

Auf der Platte Heide in Menden wird ein Mini-Kreisverkehr gebaut. Die Bauarbeiten an der Kreuzung Hermann-Löns-Straße, Margueritenweg und Fasanenweg sollen am 6. Oktober beginnen. Der Knotenpunkt muss für etwa drei Wochen voll gesperrt werden.

Für Verkehrsteilnehmer wird eine Umleitung beschildert. Ortskundige und Anlieger sollten mit dieser Sperrung aber kaum Probleme haben, heißt es aus der Stadtverwaltung: Die Auswirkungen sollten gering bleiben. Eine Zufahrt zu den einzelnen Grundstücken ist jederzeit gewährleistet. Allerdings können die Bushaltestellen Hermann-Löns-Straße und Malvenweg während der Bauarbeiten nicht angefahren werden. Betroffene werden gebeten auf die Bushaltestelle im Bereich der Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide auszuweichen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Zebrastreifen und taktile Elemente für Fußgänger

Zebrastreifen sowie taktile Elemente sollen an dem neuen Kreisverkehr auch für mehr Sicherheit für Fußgänger sorgen.

