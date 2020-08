Menden: Bei Einschulung nur zwei Begleitpersonen erlaubt

Menden. Bei den Einschulungen in der kommenden Woche an den Mendener Grundschulen haben die Schulleiter jetzt Regelungen festgelegt.

Zur Einschulung in die Mendener Grundschulen in der kommenden Woche darf jedes i-Männchen nur von zwei Personen begleitet werden. Das haben die Schulleiter in ihrer Sitzung am Dienstag im Mendener Rathaus festgelegt.

Am Montag herrschte angesichts neuer Regeln des Schulministeriums noch Unklarheit darüber, unter welchen Bedingungen die Einschulungen im Corona-Jahr 2020 ablaufen sollen. Jetzt steht fest: Neben der Regelung, dass nur je Erstklässler nur zwei Personen bei der Einschulung dabei sein dürfen, ist auch eine Mund-Nase-Bedeckung erforderlich und es sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Die Einschulungsfeiern finden zeitlich versetzt statt.

Albert-Schweitzer-Schule

Die Einschulungsfeiern finden in der Aula beziehungsweise auf dem Schulhof statt. Im Lahrfeld (Standort Beethovenstraße 2) finden sie für die Lerngruppe 1 a am Mittwoch, 12. August, um 9.30 Uhr statt, für die Lerngruppe 1 b am Mittwoch, 12. August, um 11 Uhr, für die Lerngruppe 1 c am Donnerstag, 13. August, um 9.30 Uhr, für die Lerngruppe 1 d am Donnerstag, 13. August, um 11 Uhr.

461 i-Dötzchen 461 Grundschüler werden nach den Sommerferien in den sechs Grundschulen (mit Teilstandorten) eingeschult. Angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen war kurz vor den Ferien noch völlig offen, wie und ob die Einschulung der i-Dötzchen überhaupt über die Bühne gehen kann. Kreisweit werden insgesamt 3470 Kinder in insgesamt 63 Grundschulen eingeschult.

In Schwitten (Teilstandort Hochfuhr 20, ehemalige St. Michael-Schule Schwitten) wird die Lerngruppe 1 e Donnerstag, 13. August, um 8 Uhr eingeschult.

Josefschule Menden

Einschulung am Donnerstag, 13. August: Klasse 1 a, um 8.30 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle der Schule; Klasse 1 b um 9.45 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle der Schule; Klasse 1 c um 11 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle der Schule.

GGS Platte Heide

Die Einschulungen finden am Donnerstag, 13. August statt: am Standort Robert-Lausmann-Straße (Anne-Frank-Schule) für die Klasse 1 b um 8 Uhr im Schulgarten, für die Klasse 1 a um 9 Uhr im Schulgarten; am Teilstandort Malvenweg (Bodelschwinghschule) für die Klasse 1 c um 10 Uhr, voraussichtlich im Außenbereich der OGS Malvenweg 2, für die Klasse 1 d um 11 Uhr, voraussichtlich im Außenbereich der OGS Malvenweg 2.

Bischof-von-Ketteler-Schule

Einschulung am Donnerstag, 13. August: Standort Salzweg, um 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Sporthalle (gegenüber der Schule), anschließend schulische Begrüßungsfeier; Teilstandort Haydnstraße (Adolf-Kolping-Schule), 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst auf dem Schulhof, anschließend schulische Begrüßungsfeier.

Josefschule Lendringsen,

Einschulung am Donnerstag, 13. August: 9 Uhr offizielle Begrüßung durch Vertreter der Kirche und der Schulleitung, anschließend Einschulungsfeier (Turnhalle/Schulhof).

Nikolaus-Groß-Schule

Einschulung am Donnerstag, 13. August: Klassen 1 a und 1b, um 8.15 Uhr Treffen der Kinder und Eltern auf dem Schützenplatz neben der Schule, anschließend Einschulungsfeier auf dem Schulhof; Klassen 1 c und 1d, um 9.45 Uhr Treffen der Kinder und Eltern auf dem Schützenplatz neben der Schule, anschließend Einschulungsfeier auf dem Schulhof.