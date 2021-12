Menden: „Bei Ivo“ bietet für Bedürftige Essen zum Mitnehmen

Menden. Gastwirt Ivo Bitanga hat zu Weihnachten stets Bedürftige bekocht. In diesem Jahr wird es, coronabdingt, wieder ein Menü zum Mitnehmen geben.

Seit nunmehr fast 20 Jahren bietet Ivo Bitanga „Bei Ivo“ in Menden in der Weihnachtszeit ein großzügiges Buffet für Bedürftige an. Coronabedingt kann es in diesem Jahr – wie schon 2020 – nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch setzt er die Tradition als Weihnachtsessen „To go“ fort. +++ Mendener Bedürftige dürfen bei Ivo kostenlos schlemmen +++

Die diesjährige Ausgabe findet am Dienstag, 14. Dezember, von 12 bis 12.45 Uhr am Restaurant „Bei Ivo“ (Auf der Haar) statt. Essen wird mit Unterstützung einer Spenderin, die nicht genannt werden möchte, ermöglicht. +++ Ein Kult-Gastronom wird 80 Jahre alt +++

Für die Planung ist eine Anmeldung bis 10. Dezember erforderlich bei Irmgard Feldmann unter 02373/61400 oder Hermann Kardell unter 02373/63427.

