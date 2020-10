Menden: Bei Waldbränden helfen keine Löschteiche mehr

Menden. Was tun, wenn’s im Wald brennt? Dafür gibt es im Rhein-Sieg-Kreis inzwischen ein Waldbrandschutzkonzept. In Menden ist man ebenfalls vorbereitet.

Die vergangenen trockenen Sommer machen dem Stadtforst weiter zu schaffen. Damit die Feuerwehr im Brandfall schnell vor Ort ist, gibt es regelmäßige Absprachen zwischen Förster und Wehrleitung. Doch ander als im Rhein-Sieg-Kreis gibt es in Menden noch kein offizielles Waldbrandschutzkonzept. Gut gerüstet sieht man sich dennoch.

Konzept künftig möglich

Die Antwort, ob es auch in der Hönnestadt ein Waldbrandschutzkonzept gibt, fällt eindeutig uneindeutig aus: „Jein“, sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Denn mit Blick auf das Konzept des Rhein-Sieg-Kreises sei auch in der Hönnestadt das Forstamt Märkisches Sauerland zuständig. „Auf kommunaler Ebene haben wir kein Schutzkonzept“, so Ehrlich. Gleichwohl gebe es regelmäßige Absprachen zwischen Wehrleitung, Stadt und Forstamt.

Das betrifft unter anderem Rettungspunkte oder Zuwegungen oder das Schlauchsystem, das zum Löschen von Waldbränden zum Einsatz kommt. Zuletzt habe es daher eine Absprache im Sommer dieses Jahres gegeben. Stadtförster Dirk Basse ist sich jedoch sicher, dass es ein Konzept wie im Rhein-Sieg-Kreis künftig auch im Märkischen Kreis geben könne. Doch Basse macht deutlich, dass für ein solches Konzept mehr als nur Stadt und Feuerwehr zusammenarbeiten müssten. „Es nützt natürlich nichts, wenn die Feuerwehr nicht in den Privatwald hineinkommt.“ In Abstimmung mit den Nachbarkommunen Hemer und Balve müsse das Regionalforstamt einen solchen Vorstoß abstimmen.

Aber auch abseits eines Waldbrandschutzkonzeptes tut sich einiges. Denn bei den Rettungspunkten soll es bald eine Neuerung geben, wie Stadtförster Dirk Basse erklärt. Die insgesamt 16 Punkte, die es demnach im Mendener Wald gibt, sollen zeitnah in eine bundesweite App eingepflegt werden. „Die Rettungspunkte sind schon beim Kreis hinterlegt. Das hilft auch dem Waldbesucher, sich zu orientieren“, so Basse. Durch sie soll die Anfahrt der Feuerwehr deutlich erleichtert werden. Ein System, das bereits an vielen öffentlichen Sitzbänken im gesamten Stadtgebiet eingesetzt wird.

Feuerwehr ist gerüstet

Bei der Feuerwehr hat man eine zunehmende Waldbrandgefahr im Blick. Zuletzt hatte die hauptamtliche Wache einen umgebauten Unimog angeschafft. Das Fahrzeug ist speziell für den Einsatz bei Flächenbränden im Gelände konstruiert. Es kann den Bereich um sich herum mit Wasserdüsen feucht halten. Gleichwohl ist es im Vergleich zu den Vorjahren im Sommer 2020 zu deutlich weniger Waldbränden gekommen, wie Feuerwehrsprecher Stefan Deitel berichtet.

Wie schwierig es ist, einen Brand mitten im Wald zu löschen, hat die Mendener Wehr im vergangenen Jahr abermals erfahren müssen, als sie Kameraden in Altena in unwegsamem Gelände unterstützten. Anders als noch vor einigen Jahrzehnten gibt es nämlich keine Löschteiche mehr in den heimschen Wäldern. „Die sind jahrzehntelang stiefmütterlich behandelt worden“, so Dirk Basse. Inzwischen haben sich die Teiche zu ökologisch wertvollen Feuchtbiotopen verwandelt – wenn sie, angesichts der Dürre der vergangenen Jahre, nicht schon vollkommen ausgetrocknet sind.

