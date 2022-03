Menden bekommt schon bald einen „Wanderweg der Lieder“

Menden. In Menden gibt es für Spaziergänger und Wanderer neben dem Liebesweg demnächst noch eine weitere Attraktion.

Menden bekommt etwas Neues, einen sogenannten Wanderweg der Lieder. Die Eröffnung soll zum Frühlingsanfang stattfinden. Der Verein „AktiVokal“ sorgt für Musik in der Natur.

Wandern in den Mendener Wäldern soll schon bald zu einem ganz neuen Erlebnis werden. Den Liebesweg am Hexenteich gibt es bereits . Der „Wanderweg der Lieder“ wird noch in diesem Monat fertiggestellt. Es ist eine Initiative des Mendener Vereins „AktiVokal“. Zurzeit werde mit viel Einsatz und besonderen Ideen ehrenamtlich daran gearbeitet, einen Wanderweg am Haunsberg so auszustatten, dass mit Freude und Lust gesungen werden kann.

Auf einem Weg von rund drei Kilometern Länge wurden zehn eigene Natursäulen aufgestellt, die sing- und wanderfreudigen Menschen das freie Singen erleichtern und ermöglichen sollen. In Zusammenarbeit mit dem Mendener Stadtforst wurden auf dem Weg Naturstelen errichtet, die aus vertrockneten und bereits gefällten Eichen stammen. Auf diesen Singsäulen wird jeweils ein bekanntes Volkslied präsentiert. Text und Melodie können gelesen, aber auch per QR-Code gescannt werden. Über den Code wird auch vorgesungen.

Das konnte ermöglicht werden, weil der Mendener Musikprofessor Michael Schmoll das jeweilige Halbplayback dazu komponiert und eingespielt hat. Seine Tochter Johanna hat jedes Lied vorgesungen. Unter den Liedern ist nicht nur Bekanntes wie „Wandern des Müllers Lust“ zu finden. Es wird konkret Menden besungen und man könne auch singend mitloben, dass es „kein schöner Land“ gibt, heißt es seitens des Vereins.

Termin für Eröffnung in Menden steht fest

Der offizielle Eröffnungstermin ist für Sonntag, 20. März, geplant. Das genaue Programm mit Treffpunkt und Ablauf der Eröffnungsfeier ist in Arbeit und werde in Kürze veröffentlicht. Der „Wanderweg der Lieder“ wurde durch das Bundesprogramm „Neustart Amateurmusik / Neustart Kultur“ und aus Mitteln des Bundesministeriums für Kultur und Medien über den Bundesmusikverband Chor und Orchester gefördert.

Letztendlich realisiert werden konnte der Weg indes vor allem auch durch zahlreiche Helfer und Sponsoren, wie Lions Club Menden, Stadtmarketing Menden, der Stadt Menden, Firma Dahlmann, Schlosserei Schelte, Topp Förder- & Profilsysteme, Firma Krutmann, EinZ-Design, Heinrichs-Holz, Axel Klammer, Dirk Basse und den Beschäftigten des Stadtforsts Menden, Markus Hempelmann, Andreas Topp, Johanna Schmoll, Michael Schmoll, Hubertus Laaser, Walter Herrmann, Corinna Häussler, Nils Bonk und Britta Heinrich, die für die Gestaltung der Schilder gesorgt hat.

