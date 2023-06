Polizei Menden: Betrunkener (16) will Handy rauben - Mann greift ein

Menden. Auf der Unteren Promenade in Menden hat ein stark alkoholisierter 16-Jähriger junge Frauen angepöbelt. Er will ein Handy rauben, Mann greift ein.

Ein 16-Jähriger pöbelte Samstagabend mehrere junge Frauen, zwischen 18 und 19 Jahre alt, an der Unteren Promenade in Menden an. Dabei fiel einer der Frauen das Handy aus der Tasche. Der stark alkoholisierte Jugendliche aus Menden griff laut Polizei danach, stieß die Besitzerin gegen eine Wand und verletzte sie dabei leicht.

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Pfingstkirmes Menden- Das sind die schönsten Fotos Die Pfingstkirmes lockte wieder viele tausend Besucher nach Menden. Foto: Thomas Nitsche

Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, überwältigte den aggressiven 16-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Sie nahmen ihn mit zur Wache und übergaben ihn schließlich dem Jugendamt. +++ Das könnte Sie auch interessieren: Jugendliche randalieren vor Laden in der Mendener Innenstadt +++

Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes

Die junge Dame erhielt ihr Handy zurück. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden