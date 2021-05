Menden: Betrunkener Fahrer kehrt zu Fuß zum Tatort zurück

Den Mendener Polizeibeamten fiel am Unfallort die Alkoholfahne des Verdächtigen auf.

Menden. Mendener Autofahrer (57) legt nach Unfallflucht im Rauherfeld einen filmreifen Auftritt hin – am Ende kostet ihn das den Führerschein.

Erst falschrum in die Einbahnstraße gefahren, dort zweimal ein Auto gerammt, Gas gegeben und geflüchtet, zu Fuß wieder zur Unfallstelle zurückgekehrt, von Zeugen erkannt und von der Polizei zur Blutprobe auf die Wache mitgenommen: Ein angetrunkener Mendener Autofahrer (57) hat nach Angaben der Polizei am Freitagabend einen Auftritt hingelegt, der seinesgleichen sucht.

Beim Zurücksetzen gleich zweimal in geparktes Auto gekracht

Freitag, 19.16 Uhr, im Rauherfeld: Der 57-Jährige lenkt sein Auto in entgegen der Einbahnrichtung in die Reidemeisterstraße. Als ihm dort ein Fahrzeug entgegenkommt, stoppt er ab und will sein Fahrzeug zurücksetzen. Dabei rammt sein Wagen ein geparktes Auto – und das gleich zweimal. Danach macht sich der Unfallpilot erst einmal aus dem Staub.

Verursacher kehrt zu Fuß an den Ort des Geschehens zurück – und wird erkannt

Zeugen melden den Unfall der Mendener Polizei, die ausrückt und die Schäden aufnehmen will. Vor Ort kreuzt dann der Verursacher wieder auf, diesmal zu Fuß. Offenbar will er unerkannt sehen, was er da angerichtet hat. Zeugen erkennen ihn jedoch wieder, berichten das der Polizei. Die Beamten stellen den 57-Jährigen zur Rede – wobei ihnen dessen Alkoholfahne entgegenschlägt.

Sicherstellung: Polizei behält den Führerschein auf der Wache

Jetzt muss mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Seinen Führerschein muss er dalassen, der Lappen wird sichergestellt.

