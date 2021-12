Menden: Bewohner überrascht Einbrecher in der Wohnung

Lendringsen. Es ging alles ganz schnell. Als ein Mendener am frühen Montagabend nach Hause kommt, überrascht er einen Einbrecher. Der überlegt nicht lange.

In der dunklen Jahreszeit sind auch wieder vermehrt Einbrecher unterwegs. Die Polizei berichtet allein von zwei Einbrüchen in Menden am frühen Montagabend. Bei einer Tat kam ein Bewohner gerade nach Hause.

Am Montag zwischen 17 und 18 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kleiberstraße im Mendener Ortsteil Lendringsen eingedrungen. Sie durchsuchten Räume und nahmen Schmuck an sich. +++ Polizei: Kupferdieb will nachts in Menden Fallrohr stehlen +++

Einbruch: Täter flüchtet durch ein Fenster

Gegen 18.30 Uhr überraschte an der Greiffenberger Straße ein nach Hause kommender Bewohner einen Einbrecher. Ehe sich der Bewohner der Situation bewusst wurde, war der Eindringling durch ein Fenster neben der Haustür verschwunden. Er flüchtete in Richtung Kapelle. Die Polizei entdeckte Aufbruchspuren an einer Terrassentür. Bis dato hatte der Täter lediglich ein Schlafzimmer durchwühlt. +++ Menden: Kabel gestohlen und mehrere Pkw-Spiegel abgetreten +++

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Interessierte auch online auf www.polizeiberatung.de.

In dem konkreten Fall der Einbrüche bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 02373/9099-0.

