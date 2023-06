Menden: Biebertal ab Donnerstag teilweise wieder freigegeben

Lendringsen. Seit dem Starkregen in Menden ist das Freizeitzentrum Biebertal gesperrt. Wege müssen ausgebessert werden. Ein Teil soll nun freigegeben werden.

Die starken Regenfälle und Überflutung vom 15. Mai 2023 haben auch das Freizeitzentrum Biebertal Lendringsen nicht verschont. Seitdem ist das beliebte Ausflugsziel in Menden offiziell gesperrt, da vor allem die Wege ausgebessert und erneuert werden müssen. Teilweise werden die notwendigen Arbeiten ausgeschrieben und an Fachfirmen vergeben werden müssen. +++ Lesen Sie auch: Nach Unwetter: Aufräumen und Schadensbilanz in Menden +++

Damit wenigstens ein Teil des Biebertals über den Sommer genutzt werden kann, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Bauhofes MBB in dieser Woche damit begonnen, Wege provisorisch wiederherzustellen. Mit Erfolg, denn bereits im Laufe des Donnerstags, 15. Juni, kann der vordere Teil (von „Haus Lenze“ gesehen) wieder geöffnet werden. Der hintere Teil des Freizeitzentrums bleibt aber weiterhin gesperrt.

Appell der Stadtverwaltung Menden: Sich an Absperrungen halten!

Bis der erste Teil des Biebertals wieder freigegeben wird, appelliert die Stadtverwaltung, sich an die Absperrungen zu halten. Wie die WP berichtete, wurde in den vergangenen Wochen mehrfach beobachtet, dass Absperrungen eigenmächtig entfernt wurden. Wer das Freizeitzentrum trotzdem betritt, tut dies auf eigene Gefahr, betont die Stadtverwaltung.

