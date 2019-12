Das Kiki Island in Menden zieht Besucher aus einem großen Einzugsgebiet an.

Menden. Ein Zwölfjähriger hat die Bombendrohung an den Betreiber von Kiki Island in Menden verschickt. Der Indoor-Spielplatz wurde geräumt.

Menden: Bombendrohung an Kiki Island von Zwölfjährigem

Die Polizei hat den Täter ermittelt, der eine Bombendrohung an die Betreiber des Indoor-Spielplatzes Kiki Island in Menden verschickt hat. Es handelt sich um einen Zwölfjährigen. Das Center in Menden wurde am Samstag nach der Drohung geräumt.

Die Polizei räumte den Bereich und sperrte das Center Kiki Island weiträumig ab. Foto: Corinna Schutzeichel / WP

Laut Polizei soll ein zwölfjähriger Junge aus dem südlichen Märkischen Kreis die Mitteilung mit der Bombendrohung verschickt haben. Eine Bombe wurde bei der Durchsuchung des Centers nicht gefunden. Eine Strafe wird auf den Jungen nicht zukommen. Er ist noch nicht strafmündig. Die Polizei prüft jetzt allerdings, ob sie den Eltern die durch den Einsatz entstandenen Kosten in Rechnung stellen kann. Das Ergebnis der Prüfung stehe noch aus. Der Junge soll die Drohung auf der Instagram-Seite von Kiki Island ausgesprochen haben.

Täter bei Bombendrohung in Kiki Island noch minderjährig

Zu Details will sich die Polizei aus Rücksicht auf die Minderjährigkeit des Täters nicht äußern. Die Polizei schweigt auch dazu, wie sie dem Täter überhaupt auf die Spur kam.

