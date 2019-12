Archivbild: Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag nicht mehr löschen: Das hat ein Bewohner selbst übernommen.

Blaulicht Menden: Brand in einer Wohnung durch Bewohner gelöscht

Menden. Die Bewohner löschen selbst und erleiden dabei eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr kontrolliert trotzdem alle Räume.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menden: Brand in einer Wohnung durch Bewohner gelöscht

Zur Kontrolle eines bereits gelöschten Brandes wurden die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Straße „An der Sägemühle“ gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass Teile eines Zimmers in Brand geraten war.

Glücklicherweise wurden die Bewohner rechtzeitig wach und konnten das Feuer löschen. Dabei zogen sich beide Rauchvergiftungen zu und wurden daher durch den Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr Menden kontrolliert die Glutnester

Die Feuerwehr kontrollierte das stark in Mitleidenschaft gezogene Zimmer noch einmal gründlich auf verbliebene Glutnester, musste ansonsten aber nicht mehr tätig werden. Im Einsatz waren neben einem Löschfahrzeug auch zwei Rettungswagen und die Polizei.

Sich nicht selbst in Gefahr bringen

Die Feuerwehr Menden empfiehlt nur dann eigene Löschversuche durchzuführen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Bei fortgeschrittenen Bränden sollte daher sofort ein Notruf über die 112 abgesetzt werden. Zur frühzeitigen Warnung vor Bränden sollten die Wohnräume mit Rauchmeldern ausgestattet werden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden gibt es hier.

Die Lokalredaktion Menden ist auch bei Facebook.