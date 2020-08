Menden: Bürgerbüro ermöglicht wieder Online-Termine

Menden. Für das Bürgerbüro in Menden können Termine wieder online vereinbart werden. Es gab Probleme mit der telefonischen Erreichbarkeit der Verwaltung.

Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger wieder online einen Termin für Dienstleistungen im Bürgerbüro Menden vereinbaren. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind Termine weiterhin leidglich zu den eingeschränkten Öffnungszeiten, das heißt, montags bis freitags von 8.15 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr, freigeschaltet. Der Link zur Online-Terminvergabe: www.menden.de/buergerbuero.

Termine können jedoch wie bisher auch telefonisch und per E-Mail vereinbart werden. Leider würden, von den täglich mehr als 100 vergebenen Terminen, eine erhebliche Anzahl nicht wahrgenommen, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich in einer Mitteilung: „Natürlich gibt es dafür in der Regel eine Vielzahl an nachvollziehbaren Gründen.“

Trotzdem bittet das Team Bürgerbüro mit Nachdruck darum, sich abzumelden, falls ein Termin nicht wahrgenommen werden kann. So können die Termine anderweitig vergeben werden und andere Bürger erhalten eine Chance, dass ihr Anliegen geregelt werden kann. Denn aktuell ist es nach wie vor ausschließlich mit Termin möglich das Bürgerbüro und das Rathaus zu betreten.

Stadtverwaltung: Probleme bei der telefonischen Erreichbarkeit

In den vergangenen Tagen gab es zudem Probleme mit der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung. So gab es immer wieder Störungen bei Anrufen aus dem deutschen Mobilfunknetz. Die Störung wurde dem jeweiligen Provider mitgeteilt und konnte weitestgehend behoben werden. Dennoch kann es nach wie vor immer noch zu Problemen kommen. Das Team des Bürgerbüros ist bemüht, die von dieser Störung betroffenen Anrufer zurückzurufen, bittet aufgrund der hohen Zahl der täglichen Anrufer jedoch um Nachsicht, falls ein Rückruf einmal nicht oder verspätet erfolgt.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die gängigsten Formulare wie Steuerformulare, Anträge auf Schwerbehinderung, Wohnungsgeberbestätigung, GEZ-Gebührenbefreiung, Sperrmüllkarten, Grünabfallsäcke oder SEPA-Lastschriftmandate können weiterhin am Eingang des Rathauses unter dem Zeltdach abgeholt werden. Hierfür ist keine Terminvereinbarung notwendig.

Anliegen im Service-Portal der Stadtverwaltung erledigen

Viele Anliegen können aber auch über das Service-Portal der Stadt Menden unter https://portal.menden.de/ erledigt werden. Dieses Angebot werde immer weiter ausgebaut, erklärt Johannes Ehrlich.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.