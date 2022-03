Menden: Bus beschmiert und Fahrer mit Messer bedroht

Menden. Eine Gruppe Jugendlicher beschmiert in Menden beim Aussteigen einen Bus. Der Busfahrer folgt der Gruppe. Dann zieht einer der Täter ein Messer.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Montagabend in Menden einen Bus mit Edding beschmiert. Als der Busfahrer einen der Jugendlichen zur Rede stellte, drohte ein anderer dem Fahrer mit einem . Jetzt ermittelt die Polizei gegen einen 21-Jährigen.

Wie die Polizei berichtet, beschmierte die Gruppe gegen 19.35 Uhr einen Bus beim Aussteigen mit schwarzen Eddings. Der Fahrer beobachtete das und lief der Gruppe am Bräukerweg in Menden hinterher. Als er einen der Jugendlichen einholte und ansprach, schubste dieser den 59-Jährigen weg. Ein anderer zog unvermittelt ein Messer und führte in der Luft Stichbewegungen aus. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend über die Bismarckstraße. +++ Lesen Sie auch: 19-jähriger Mendener soll Menschen mit Messer bedroht haben +++

Polizei trifft 21-Jährigen im Rahmen der Fahndung auf einem Spielplatz in Menden an

Der Busfahrer beschrieb den jungen Mann mit dem Messer. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei den 21-jährigen Mendener auf dem Spielplatz an der Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide an. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten insgesamt zwei Springmesser und einen schwarzen Edding. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. +++ Auch interessant: Menden: Kippe fliegt aus Auto – Radfahrer wirft sie zurück +++

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden