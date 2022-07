Menden: BVB-Maskottchen Emma kommt zum XXL-Family-Day

BVB-Makottchen Emma – hier bei einer Veranstaltung in Dortmund – kommt am Samstag ebenfalls zum XXL-Family-Day nach Menden.

Menden. Zwölf Stunden Unterhaltung mit viel Musik erwartet Familien am Samstag in der Mendener Innenstadt. Auf diese Gäste dürfen sich Besucher freuen.

Familien, die (noch) nicht im Urlaub und auf der Suche nach etwas Unterhaltung in den Ferien sind, können zum XXL-Family-Day in die Innenstadt von Menden kommen. Am Samstag, 30. Juli, steht die Stadt kopf, von 10 bis 10 mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Mit Musik, Aktionen oder Essen und Trinken – an diesem Samstag soll laut Stadtmarketing jeder auf seine Kosten kommen.

Zwölf Stunden am Stück im Zeichen der Familie – so ein Fest hat es in Menden noch nicht gegeben, heißt es aus dem Team des Mendener Stadtmarketings. Um 10 Uhr geht es los mit Spiel und Spaß im Innenstadtbereich. Ob Menschenkicker, Torwandschießen, Riesendarts oder Kinderschminken und vieles mehr: Hier warten Vergnügen für alle Altersklassen im Herzen der Mendener Innenstadt.

Erst Kinderlieder, dann Show und später Party in Menden

Auch das Bühnenprogramm startet mit coolen Kinderliedern zum Mitrocken. Mit Gitarre, Bass und Beats will das Duo „Deine Kinderband“ den Kleinen einheizen. Über den Tag verteilt folgen noch weiter Show-Acts und ab circa 17 Uhr geht es über in den Party-Modus. Dann will unter anderem der Musiker „Danny“ mit seinem Straßenpop für gute Stimmung sorgen. Bis 22 Uhr darf am Samstag getanzt und gefeiert werden.

Der 28-jährige Singer-Songwriter Danny stand in den vergangenen acht Jahren nach eigenen Angaben bei mehr als 800 Konzerten weltweit auf der Bühne. Darunter waren unzählige Straßenmusik-Konzerte, unter anderem in New York, Tel Aviv, Rom und Amsterdam. Von 2017 bis 2018 war er wohnungslos mit seiner Musik unterwegs, heißt es auf seiner Homepage (www.dannyofficial.com).

BVB-Emma zu Besuch beim XXL-Family-Day in Menden

Als besonderen Gast begrüßt das Stadtmarketing Menden als Veranstalter an diesem Tag das BVB-Maskottchen „Emma“. Drei Mal wird die berühmte Biene in der Stadt unterwegs sein und gemeinsame Fotos machen: in der Zeit von 13 bis 14 Uhr, von 15 bis 16 Uhr und von 17 bis 18 Uhr.

„Kochen muss an diesem Tag keiner“, verspricht Jenni Gröhlich als Organisatorin vom Stadtmarketing. Von Currywurst und Pommes über Flammkuchen, Börek und vieles mehr bis hin zu süßen Angeboten sowie Cocktails und Getränken ist für die Stärkung zwischendurch gesorgt. „Und sollte das Wetter zu heiß werden, gibt’s von mir gratis ‘ne Dusche mit dem Gartenschlauch“, sagt Gröhlich augenzwinkernd. Aufgrund der Baustelle im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße/Walramstraße/Westwall ist die Tiefgarage an diesem Tag ab 13 Uhr gesperrt.

Um allen Besuchern das Parken so einfach wie möglich zu machen, hat das Stadtmarketing Menden einen Plan gemacht – mit ausgewiesenen und gut erreichbaren Parkplätzen erstellt (siehe oben), der auch auf deren Website abrufbar ist: unter www.stadtmarketing-menden.de/mendener-xxl-familyDay.

