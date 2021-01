Menden: Corona-Schnelltests gibt's nun bei Ernährungsberater

Menden Der Mendener Ernährungsberater Klaus Gerling bietet nun auch Corona-Schnelltests an. Für knapp 50 Euro kann erfahren, ob man Corona hat.

Die Corona-Schnelltests, auch Point-of-Care-Tests (POC) genannt, gibt es ab kommender Woche bei dem Mendener Gesundheits- und Ernährungsberater Klaus Gerling. Die Testmöglichkeit läuft unter ärztlicher Leitung von Dr. med. Guido Michels.

In Klaus Gerlings Praxis für Ernährungstherapie und Gesundheitsberatung in der Horlecke bietet er nun diese Gesundheitsdienstleistung an. Nach telefonischer Terminbuchung (02373/9161202) und anschließender Online-Anmeldung inklusive Bezahlung erfolgt die Probenentnahme in der Regel im Auto auf dem Parkplatz, im Einzelfall aber auch im Gebäude. Der Preis für den Corona-Schnelltest liegt bei 48,80 Euro.

Das Testergebnis kann man sich auf gängigen Wegen elektronisch schicken lassen. Positive Tests müssen immer verpflichtend an das Gesundheitsamt gemeldet werden, ein anschließender PCR-Test ist dann ebenfalls verpflichtend notwendig. Alle Infos unter https://www.ernaehrungspraxis-gerling.de/corona-tests/

