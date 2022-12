Dr. Peter Maß (links) und Alexander Schmidt vor ihrem Drive-in-Testzentrum Am Papenbusch in Menden. Jetzt, sagt Schmidt, macht der Betrieb keinen Sinn mehr.

Aus für Drive-in Menden: Corona-Testzentrum am Papenbusch schließt vorzeitig

Menden. Das „Menden testet – Express-Testzentrum“ am Papenbusch gibt zwei Monate früher auf als geplant. Betreiber Alexander Schmidt nennt die Gründe.

Zwei Monate früher als geplant schließt mit dem Jahreswechsel die Impfstraße auf der Platte Heide: Das erklärte jetzt der Betreiber Alexander Schmidt gegenüber der WP. Seit auch in Seniorenheimen keine offiziellen Corona-Tests mehr gebraucht werden, sei die Nachfrage fast vollständig eingebrochen, berichtet Schmidt.

Seit dem Frühjahr 2021 war die Impfstraße in Betrieb

Seit dem Frühjahr 2021 war die Impfstraße in Betrieb, unterbrochen lediglich von einer sechswöchigen Pause, als die Tests für die Bürger zwischenzeitlich kostenpflichtig wurden. Für die zuletzt hier Beschäftigten, eine Vollzeitkraft und mehrere geringfügig Beschäftigte, sei bereits gesorgt, sagt Alexander Schmidt: „Die Kolleginnen und Kollegen sind anderweitig untergebracht.“

Mendener Drive-in-Testzentrum hatte zunächst großen Erfolg

Mit der Idee eines Mendener Drive-in-Testzentrums Am Papenbusch hatten Schmidt und der Unnaer Facharzt Dr. Peter Maß zunächst großen Erfolg. Die Absicht lautete, dass der Bürgertest die Kandidatinnen und Kandidaten nicht länger aufhalten solle als unbedingt nötig. Der Name des Zentrums sei entsprechend ausgewählt worden: „Menden testet – Express-Testzentrum“. Doch nicht nur Autofahrer kamen, auch Fußgänger oder Radfahrer. Das Testergebnis gab es dann per Mail und digital als fälschungssicheres Zertifikat aufs Handy oder vor Ort als Ausdruck.

Ab März sollen nach aktuellem Stand alle Corona-Regeln fallen

Ursprünglich, berichtet Schmidt, sei der Betrieb des Corona-Testzentrums noch bis zum 28. Februar geplant gewesen. Das ist der Termin, an dem nach aktuellem Stand auch sämtliche noch bestehenden Corona-Regeln aufgehoben werden sollen. „Aber es kommt schon jetzt praktisch niemand mehr“, sagt der Betreiber. „Deshalb machen wir jetzt schon Schluss, statt hier nur noch herumzustehen.“

