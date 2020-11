Menden: Das Glühweinmobil versüßt die Weihnachtszeit

Menden. Im Sommer war Frank Hünnies in Menden mit seinem Biermobil unterwegs. Passend zur Winterzeit gibt es nun auch Glühwein auf Bestellung.

Ein kaltes Bier im Sommer, ein warmer Glühwein im Winter: der Mendener Frank Hünnies hat sich mit seinem Biermobil während des ersten Corona-Lockdowns einen Namen gemacht. Nun, passend zum zweiten Lockdown und zur anstehenden Weihnachtszeit, hat er sein Sortiment erweitert: Neben einem leckeren Glühwein können Kunden sogar ein gesamtes Weihnachtsmenü inklusive Gans, Rotkohl und Klöße bestellen.

„Wir sind eigentlich die ganze Zeit unterwegs gewesen, allerdings sparsamer als während des ersten Lockdowns“, lässt der Gasthofinhaber die vergangenen Monate Revue passieren. Als im vergangenen März der bundesweite Lockdown herrschte, kam der Gastwirt auf die Idee, den Mendenern eine Freude zu bereiten. Mit seinem Biermobil tourte er durch die Hönnestadt , kam für Bestellungen zu den Kunden gefahren und verkaufte neben dem Bier auch frische Frikadellen und kleine Schnitzel.

Die „Gänse-to-go“-Aktion

Jetzt, wo die Weihnachtszeit naht, viele Menschen die Weihnachtsmärkte besuchen würden und die Hönnestädter sich eigentlich auf ihren Mendener Winter freuen, möchte Frank Hünnies einen Teil des Weihnachtszaubers bis in die eigenen vier Wände bringen.

„Wir sind immer freitags, samstags und sonntags unterwegs“, erzählt er. Ab 17 Uhr kann man sich unter 02373/85058 Glühwein bestellen. Bier und Frikadellen sind natürlich nach wie vor im Angebot. Bisher war die Nachfrage zwar eher verhalten, doch desto näher der Heilige Abend rückt, umso mehr Menschen nehmen das Angebot wahr. „Man merkt jetzt nach und nach, dass es mehr wird“, berichtet Frank Hünnies.

Und nicht nur auf der Getränkekarte findet sich nun ein wenig Weihnachten wieder. Auch die Speisekarte wurde erweitert. Neben der klassischen Frikadelle kann nun das ganze klassische Weihnachtsmenü mit Gans, Rotkohl und Klößen nach Hause geordert werden. „Wir haben das letztes Wochenende gemacht und das ist echt super gelaufen“, berichtet der Mendener. Die „Gänse-to-go-Aktion“ solle daher auch definitiv noch einmal wiederholt werden. Ein Datum steht auch schon fest: das Wochenende vom 27. bis 29. November. „Man ruft einfach an und bestellt, dann bekommt man einen Gänsebraten, Rotkohl und Klöße in einer Kiste verpackt. Also ist es eigentlich wichtig, dass die Teller Zuhause heiß stehen“, sagt Hünnies und lacht. Allerdings gilt es, beim Weihnachtsmenü eins zu beachten: Kunden müssen das Ganze bis zum 25. November vorbestellen.

Weihnachtlich unterwegs durch die Hönnestadt

Während sich die Speisen und Getränke der aktuellen Jahreszeit anpassen, soll auch das ursprüngliche Biermobil weihnachtlich aufgemotzt werden. „Da sind wir gerade noch in der Findungsphase, wie man das umbauen kann, dass man es auch von außen sieht.“ Der alte Eiswagen, der derzeit noch in einem auffälligen Gelb auf Tour ist, soll also künftig auch als Weihnachtsmobil erkennbar sein.

Unterwegs ist Frank Hünnies an den genannten Tagen ab 17 Uhr. „Das Ende ist offen“, sagt er. Kommt der Gasthofinhaber beim Kunden zu Hause an, läutet er die Eisglocke des Fahrzeugs, die er extra nicht entfernt hat. Nach Übergabe der Bestellungen können die Kunden bar oder kontaktlos per EC-Karte zahlen. Der Preis für einen Glühwein beläuft sich auf drei Euro, ein Glaskrug Bier (0,4 Liter) kostet vier Euro und eine Frikadelle 2,50 Euro.