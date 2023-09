Menden: Das Lahrfeld wird am Samstag zum großen Trödelmarkt

Lahrfeld. Das dürfte ein großer Spaß für alle Schnäppchenjäger werden! Im Mendener Ortsteil Lahrfeld findet der erste Garagentrödel statt. Alle Infos.

Das Lahrfeld in Menden wird am heutigen Samstag, 23. September, von 11 bis 15 Uhr zum großen Trödelmarkt. Erstmals findet dann in dem Mendener Ortsteil ein Garagentrödel statt. Mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner haben sich angemeldet und bieten in ihren Vorgärten, Hofeinfahrten und Garagen verschiedenes Trödelgut an. Die Bandbreite des Angebots reicht dabei von Kinderkleidung und Spielzeug über Erwachsenenkleidung, Küchenutensilien wie zum Beispiel Geschirr bis hin zu Büchern, Antiquitäten und weiteren Dingen.

Stöbern an den verschiedenen Trödelständen im Lahrfeld

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Auf dem Parkplatz der St.-Paulus-Kirche an der Beethovenstraße bietet die Kirchengemeinde Kaffee und Waffeln an, der Ladies Circle verkauft Süßigkeiten und Saftschorlen. Sitzmöglichkeiten stehen dort zum Verschnaufen zur Verfügung. Alle Interessierten sind eingeladen, einen schönen Spaziergang durch das Lahrfeld zu machen und an den verschiedenen Trödelständen zu stöbern. Der Arbeitskreis Lebendiges Lahrfeld freut sich auf einen tollen Tag mit vielen Verkäufen und Gesprächen.

„Die Idee für den Garagentrödelmarkt ist uns in einer Versammlung des Arbeitskreises Lebendiges Lahrfeld gekommen. Dort überlegen wir immer verschiedene Aktivitäten für unseren Stadtteil“, erklärt Organisator Hans-Jürgen Schlünder. Zusammen mit Dagmar Lehmann hat der Mendener die Planung für das Projekt übernommen. „Wir haben eine Internetseite eingerichtet, auf der wir den Trödelmarkt erklären. Dort konnte man sich auch als Verkäufer eintragen. Frau Lehmann war unsere digitale Kraft. Ich habe meine Telefonnummer hinterlegt. Hier kamen auch diverse Anrufe mit Fragen an“, erzählt Schlünder.

Um das Projekt weiter publik zu machen, hat die Arbeitsgemeinschaft Plakate aufgehängt. „Wir wollen natürlich auch, dass möglichst viele Gäste kommen. Das ist nämlich auch wichtig“, sagt das Mitglied von „Lebendiges Lahrfeld“.

Organisatoren freuen sich riesig über große Resonanz auf den Aufruf zum Garagentrödel

Die Baustellen im Lahrfeld sind für die Interessenten auch kein Problem. „Alle Stände sind gut zu erreichen. Das ist wichtig zu sagen, da bei uns momentan viel gebaut wird. Wir sind froh darüber, dass die Resonanz auf die Idee so positiv war“, erzählt Schlünder und freut sich über die hohe Teilnehmerzahl.

Auch die Arbeitsgemeinschaft hätte nicht mit so hohem Interesse gerechnet. „Wir haben uns 30 Häuser als Ziel gesetzt. Dass es jetzt über 50 sind, freut uns riesig“, sagt Schlünder. „Mich hat vor allem gefreut, dass die Händelstraße so engagiert mitmacht. Dort ist jeder Haushalt dabei“, erzählt der Mendener. „Bei normalen Trödelmärkten müssen die Verkäufer ja losziehen und sich einen geeigneten Platz suchen. Wir wollten es denen dieses Mal einfach machen, deshalb kann man vor Einfahrten oder Garagen seine Sachen verkaufen“, erklärt Hans-Jürgen Schlünder.

Auf www.lahrfeld-2030.de sind die jeweiligen Adressen und die Kategorien der angebotenen Gegenstände aufgeführt.

