Menden: Das wünschen sich Bürger für den Platz „Alte Wache“

Menden. Der Platz „Alte Wache“ am Papenbusch mit der roten Telefonzelle soll neu gestaltet werden. Was sich Bürger wünschen – und wie es weiter geht.

Der Platz „Alte Wache“ an der Ecke Droste-Hülshoff-Straße/Bismarckstraße in Menden am Papenbusch soll neugestaltet werden. Bereits im März haben Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung Menden und des Planungsbüros BSL aus Soest an einem Infostand vor dem Supermarkt an der Straße „Am Papenbusch“ über das Vorhaben informiert und zahlreiche Anregungen und Stellungnahmen aus der Bürgerschaft erhalten. Im Wesentlichen wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger einen Platz mit Aufenthaltsqualität, der die Lebendigkeit und Vielfältigkeit des Quartiers zum Ausdruck bringt. Der Schwerpunkt soll weniger auf der militärischen Vergangenheit liegen, sondern die positiven Seiten des Wohn-Quartiers hervorheben. +++ Auch lesenswert: Papenbusch: Jugendtreff schließt – dafür kommt ein Shuttle +++

Papenbusch: Wunsch nach einem Ort im Quartier für kleine Veranstaltungen

Um dies zu erreichen, werden mehr Grünstrukturen und Sitzmöglichkeiten angeregt. Die Option, auf dem Platz einen Bürocontainer für die Quartiermanagerin vorzusehen, wurde durchweg als positiv beurteilt. Damit einher ging der Wunsch, einen Ort im Quartier zu haben, um kleine Veranstaltungen wie eine Kuchentauschbörse oder einen Flohmarkt unter Beteiligung der Quartiersmanagerin abhalten zu können. Die rote Telefonzelle wird als positives Erkennungsmerkmal wahrgenommen, wobei die Vandalismusschäden allen ein Dorn im Auge sind.

Infostand am 12. Mai vor dem Supermarkt am Papenbusch

Das Planungsbüro hat nun auf dieser Grundlage erste Planentwürfe erarbeitet. Die Meinung der Bürger sei bei der Umsetzung wichtig und das Büro bietet am Freitag, 12. Mai, ab 14 Uhr einen Infostand vor dem Supermarkt an der Straße „Am Papenbusch“ an. Aus der Verwaltung heißt es dazu: „Gerne stellen wir Ihnen die Entwürfe vor, beantworten Ihre Fragen und nehmen Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche auf. Sie haben zudem vom 12. bis 28. Mai 2023 die Möglichkeit, uns anzurufen oder eine Mail zu schreiben.“ Ansprechpartnerinnen sind: Angelina Jelen, Quartiermanagerin, Tel. 0151/50307302, E-Mail: a.jelen@menden.de; Birgit Rindel, Stadtentwicklungsplanerin, Tel. 02373/903-1614, E-Mail: b.rindel@menden.de.

